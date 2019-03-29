Мы научим власть уважать народ Лев Шлосберг, «Эхо Москвы»

29.03.2019, 13:23

Лев Шлосберг

В РФ право на принятие решений в условиях безнаказанности вылилось в тотальное, ежедневное насилие власти к народу.

Сегодня в России вступили в силу два федеральных закона, которые стали новой вехой в расширении пропасти между народом и властью. Каждый раз, когда кажется, что законодательство достигло дна, нам громко и настойчиво стучат снизу.

Речь идёт о федеральном законе «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», известном как закон «о неуважении к власти», и федеральном законе «О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», известном как закон «о фейковых новостях».

Российские власти не в первый раз решили «научить народ Родину любить», по печальной привычке перепутав Родину и себя. Все предшествующие попытки завершились не просто неудачей, но крахом того государства, которое решило научить народ любви к себе.

Напомню только две исторические цитаты:

«Запрещается всякое произведение словесности, не только возмутительное против Правительства и постановленных от него властей, но и ослабляющее должное к ним почтение» (император Николай Первый, «Устав о цензуре», параграф 166, 10 июня 1826 года). И где теперь Российская империя?

Статья 70 УК РСФСР, 1960 год: «Антисоветская агитация и пропаганда. Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания…». И где теперь Советский Союз?

Привычка наступать на грабли стала для российских властей политической традицией. Ничего не поняли, ничему не научились.

Всё это выглядит совершенно диким особенно в начале XXI века, когда информационный мир стал глобальным, и это сделало глобальными возможности каждого человека.

Российская власть выглядит в этой ситуации политическим питекантропом, пытающимся дубиной и камнем остановить прогресс.

Исход этих попыток очевиден, но они от этого не становятся менее опасными для людей.

Эти законы знаменуют новые задержания, аресты, уголовные дела, посадки, сломанные человеческие судьбы и жизни.

Будет ли кто-то из миллионов людей, кого затронут эти глупые и жестокие законы, уважать власть? Никогда.

Понуждение к уважению унизительно для самой власти. Удивительно, но российские власти этого категорически не понимают, и это непонимание становится опасным для всех без исключения.

О чём говорят эти законы? Эти законы говорят о том, что власти не уважают народ, боятся народ и ненавидят любое свободомыслие. Эти законы – свидетельство полной содержательной исчерпанности российских властей. Они уже ничего не могут сделать для общества, но могут мешать, ломать, разрушать. Российские власти сегодня являются главным тормозом в развитии страны.

Рано или поздно за такую политику должна наступить и политическая, и юридическая ответственность. Готовиться к этому времени необходимо уже сейчас – открыто, публично и аргументированно.

Поэтому я вношу в Псковское областное Собрание депутатов проекты федеральных законов: «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которым предлагается установить ответственность за публичное неуважение к установленным и гарантированным Конституцией Российской Федерации правам и свободам человека и гражданина лицами, замещающими должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, государственных и муниципальных органах, государственными и муниципальными служащими, иными должностными лицами, руководителями организаций, а также участие в принятии такого рода коллегиальных решений, и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием государственной защиты установленных и гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина», которым устанавливается фиксация персональных действий членов коллегиальных органов законодательной и исполнительной власти при принятии решений, нарушающих права и свободы человека и гражданина.

Бичом российского государства является безнаказанность, в том числе при принятии коллегиальных решений. Право на принятие решений, определяющих жизнь десятков миллионов людей, в условиях безнаказанности вылилось в тотальное, ежедневное насилие власти к народу.

Законы перестали соответствовать праву и стали орудием власти против людей.

Эта ситуация отражает тупик, в который пришло российское государство при Владимире Путине.

Выход из этого тупика будет общенародным. Когда изменится общество, изменится, а, точнее говоря, сменится власть.

Она будет уважаема только тогда, когда каждый публичный политик, чиновник, представитель граждан будет помнить, что «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ».

Отрицание этого постулата в любой форме, в том числе в форме закона, является покушением на основы конституционного строя России.

Защита этого постулата является первоочередной задачей всех политиков России, которые уважают и признают право народа на власть.

Политические дни тех, кто считает главной задачей государства понуждение народа к уважению, сочтены.

Важно всем без исключения понять это как можно быстрее. Это позволит избежать не только бесправия и насилия, но и крови.

Лев Шлосберг, «Эхо Москвы»