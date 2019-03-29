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Солдата, который 10 дней назад сбежал из воинской части в Печах, нашли под Смолевичами

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  • 29.03.2019, 13:29
  • 11,811
Александр Невмержицкий
Фото из телеграмм-канала NEXTA

Он жив и здоров.

Рядовой Александр Невмержицкий, самовольно оставивший воинскую часть в Печах 19 марта, был задержан сегодня около 11.00 в поселке Дорожный Смолевичского района представителями Борисовской военной комендатуры, сообщает nn.by со ссылкой на Минобороны.

Как заявили в ведомстве, самовольное оставление части не связано с какими бы то ни было противоправными действиями в отношении этого военнослужащего.

«Правовая оценка правонарушения будет дана в рамках расследования уголовного дела, возбужденного командиром воинской части 22 марта по статье 445 УК», - добавляет Минобороны.


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