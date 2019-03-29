Солдата, который 10 дней назад сбежал из воинской части в Печах, нашли под Смолевичами

Солдата, который 10 дней назад сбежал из воинской части в Печах, нашли под Смолевичами21
- 29.03.2019, 13:29
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Он жив и здоров.
Рядовой Александр Невмержицкий, самовольно оставивший воинскую часть в Печах 19 марта, был задержан сегодня около 11.00 в поселке Дорожный Смолевичского района представителями Борисовской военной комендатуры, сообщает nn.by со ссылкой на Минобороны.
Как заявили в ведомстве, самовольное оставление части не связано с какими бы то ни было противоправными действиями в отношении этого военнослужащего.
«Правовая оценка правонарушения будет дана в рамках расследования уголовного дела, возбужденного командиром воинской части 22 марта по статье 445 УК», - добавляет Минобороны.