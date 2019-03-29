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Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

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  • 29.03.2019, 13:34
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Черноморский флот России взял их на сопровождение.

Корабли Черноморского флота России взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО, сообщили представители российских военных.

Об этом сообщает «Голос Америки».

По свидетельству Национального центра управления обороной, в состав группы входят три фрегата ВМС Нидерландов, Канады и Испании.

«Наблюдение за действиями военных кораблей НАТО осуществляется кораблями ВМФ России «Иван Хурс» и «Василий Быков», – говорится в сообщении центра.

Вечером 28 марта стало известно, что четыре боевых корабля НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор и вошли в Чёрное море.


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