Синоптики: В Беларусь придут теплые выходные 29.03.2019, 13:39

1,370

Какими будут последние выходные марта.

Последние выходные марта будут теплыми, температура будет соответствовать второй половине апреля. В целом март в этом году выдался теплым, большую часть месяца температурный режим удерживался выше климатической нормы. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

В субботу, 30 марта, ожидается теплая без осадков погода. Температура воздуха минимальная ночью составит +1...7°С, максимальная температура днем +10...16°С.

В воскресенье, 31 марта, ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, по северу республики с порывистым ветром. Температура воздуха минимальная ночью составит +2...7°С, максимальная температура днем +10...16°С, по югу местами воздух прогреется до +17...18°С.

В понедельник, 1 апреля, за атмосферным фронтом на территорию Беларуси начнет поступать холодная воздушная масса с севера Европы. И хотя температурный фон существенно снизится, он будет соответствовать средним многолетним значениям. Будет преимущественно без осадков, лишь в начале ночи в юго-восточных районах страны еще возможны небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Температура воздуха минимальная ночью составит -3...+3°С, максимальная температура днем +4...10°С.