День Brexit настал, но Великобритания пока не покидает ЕС 29.03.2019, 13:50

Насколько затянется отсрочка будет зависеть от результатов сегодняшнего парламентского голосования.

В пятницу, 29 марта, Великобритания, согласно графику, установленном два года назад при активации статьи 50 Лиссабонского договора, должна была покинуть Европейский Союз, пишет «Зеркало недели».

Однако британский парламент дважды отказался одобрить проект соглашения по Brexit, предложенный премьер-министром Терезой Мэй, после чего ей пришлось просить Брюссель об отсрочке даты выхода королевства из блока.

29 марта должно было стать знаковым днем в истории страны. Некоторые партии даже готовились отмечать то, что они называли "днем независимости" Великобритании. Но Brexit сегодня не произойдет. И он может быть отсрочен даже не на следующий месяц или до мая, а на целый год, пишет CNN.

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе единогласно согласовали отсрочку Brexit на основе двух возможных сценариев. Первый вариант предполагает продлить сроки выхода Великобритании из ЕС до 22 мая при условии, что соглашение будет одобрено Палатой общин до конца марта. В случае если соглашение о выходе не утвердят, Евросоюз согласится на отсрочку Brexit только до 12 апреля. Британский парламент одобрил перенос даты Brexit на условиях Брюсселя, а также отклонил все альтернативные варианты выхода Великобритании из ЕС.

В пятницу депутаты проведут третье голосование по договору о выходе Великобритании из ЕС, который, в частности, касается прав граждан и противоречивого "страховочного плана" по ирландской границе. Одобрение договора на этой неделе требуют в ЕС. Политическая декларация, касающаяся будущих отношений Великобритании с ЕС, не будет поставлена на голосование. Мэй обещала уйти в отставку, если парламент проголосует за договор с ЕС о выходе.