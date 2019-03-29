Видеофакт: В Могилеве водитель доказал сотруднику ГАИ свое право не предъявлять документы 20 29.03.2019, 14:03

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Резонанс получает видео, снятое в Могилеве 25 марта.

Могилевчанин Павел Обламский был остановлен инспектором М. Старшиновым по подозрению в совершении административного правонарушения: инспектору показалось, что на водителе нет ремня безопасности, пишет сайт mogilev.online.

После того как сотрудник ГАИ убедился, что ремень безопасности был пристегнут, он попросил водителя предъявить документы. Произошел спор длительностью в несколько минут, в ходе которого инспектор вел себя достаточно вежливо и корректно, и, в конечном итоге, водитель отспорил свое право документы не предъявлять.