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Видеофакт: В Могилеве водитель доказал сотруднику ГАИ свое право не предъявлять документы

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  • 29.03.2019, 14:03
  • 8,165

Резонанс получает видео, снятое в Могилеве 25 марта.

Могилевчанин Павел Обламский был остановлен инспектором М. Старшиновым по подозрению в совершении административного правонарушения: инспектору показалось, что на водителе нет ремня безопасности, пишет сайт mogilev.online.

После того как сотрудник ГАИ убедился, что ремень безопасности был пристегнут, он попросил водителя предъявить документы. Произошел спор длительностью в несколько минут, в ходе которого инспектор вел себя достаточно вежливо и корректно, и, в конечном итоге, водитель отспорил свое право документы не предъявлять.


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