США могут ввести новые санкции против России из-за ее поддержки Мадуро 4 29.03.2019, 14:11

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Вашингтон изучает, каким образом ответить на военную поддержку РФ Мадуро.

Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против России из-за ее поддержки венесуэльского Николаса Мадуро. Об этом рассказал спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в интервью BBC, пишет «Зеркало недели».

В понедельник в Венесуэлу прибыли 100 российских военных на двух самолетах. В РФ пояснили отправку военных без опознавательных знаков в Каракас их участием в "двусторонних консультациях". 25 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Кремль также отправил в Венесуэлу наемников ЧВК "Вагнера" для защиты Николаса Мадуро.

Абрамс сообщил, что Вашингтон изучает, каким образом ответить на военную поддержку РФ Мадуро. По его словам, "Россия заплатит за это определенную цену", одним из вариантов ответа могут быть новые санкции.

При этом, по его словам, появление российских военных в Венесуэле стало в большей степени символическим и политическим жестом — контингент слишком малочисленный, чтобы помочь Мадуро удержаться у власти.

С требованием вывести российских военных из Венесуэлы выступила и Бразилия.

"Российские военные, прибывшие в Венесуэлу, должны покинуть эту страну, если они там для того, чтобы поддерживать левацкое правительство", - подчеркнул министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.