В ночь на воскресенье Европа переходит на летнее время 29.03.2019, 14:24

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Разницы во времени у Беларуси с Варшавой, Берлином и Прагой будет составлять один час.

В ночь на воскресенье страны Европы и Украина переведут стрелки на час вперед. Начнется летнее время, пишет nn.by.

Таким образом разницы во времени у Минска с Вильнюсом (Ригой, Таллином) снова не будет. Разница во времени с Варшавой, Берлином и Прагой будет составлять один час.

Изменится расписание транспорта.

Беларусь, как и Россия, стрелки не переводит уже несколько лет. Вскоре и Европа может отказаться от этого. Каждая страна с 2012 года будет сама решать, переводить стрелки или нет.