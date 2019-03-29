Россияне затянули пояса 6 29.03.2019, 14:35

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Пока Росстат готовится к «рывку», население затягивает пояса.

Россияне усилили режим экономии в повседневных тратах и урезали расходы на развлечения, походы в рестораны, а также кондитерские изделия и парфюмерию, говорится в исследовании медиаагентства Initiative. Потребители стали чаще ориентироваться на акции и выбирать более бюджетные альтернативы - кофейни заменили рестораны, а фильм по подписке - поход в кинотеатр, пишет finanz.ru.

По данным Initiative, среди категорий повседневных товаров и услуг повышение уровня экономии отмечено сразу в семи категориях: кондитерские изделия (4 п. п.), безалкогольные напитки (4 п. п.), досуг (2 п. п.), парфюмерия (3 п. п.), лекарства (2 п. п.), автомобильное топливо (5 п. п.) и интернет (3 п. п.). В меньшей степени россияне экономят на товарах длительного пользования, там рост уровня экономии зафиксирован только в сегменте бытовой электроники (на 3 п. п.).

Граждане "затянули пояса" на фоне растущей обеспокоенности экономической ситуацией в стране, уровень которой, по оценкам аналитиков медиаагентства, повысился к декабрю 2018 года до 30% после снижения до 26-28% осенью. В четвертом квартале 2018 года уже было известно о повышении НДС и возможном росте акцизов на ряд продуктов, напоминает инвестиционный консультант "БКС Брокер" Михаил Захаров. С учетом отсутствия средств на существенный рост заработных плат в бюджете ближайших лет потребители не позволяют себе излишне тратиться, поясняет он.

По оценкам Росстата, доходы россиян падают пять лет подряд - с 2014 по 2018 год (с учетом 5 тысяч рублей, выплаченных пенсионерам в 2017 году) и остаются на 12% ниже уровня докризисного 2013 года. Их динамика давно разошлась и с реальными зарплатами, и с оборотом розничной торговли, растущим с мая 2017 года. Даже электоральный цикл 2018 года, когда реальные зарплаты выросли на 6,8%, не изменил ситуацию, указывала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Данные Фонда "Общественное мнение" говорят о том, что сегодня 68% граждан уверены в том, что в стране бушует экономический кризис. В будущее россияне смотрят без особого оптимизма - 19% убеждены в том, что через год экономический кризис в России будет сильнее (+ 5 п.п. к апрелю 2018 года), каждый четвертый полагает, что "примерно таким же", на ослабление кризиса или его завершение надеются не более 8% граждан (- 3 п.п.).