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В Минске открыли магазин с названием почти как у известной польской сети

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  • 29.03.2019, 15:04
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Предприниматель решил поиграть с буквами.

В Минске открыли магазин «Бедрёнка», с названием, похожим на название известной польской сети, пишет tut.by.

Продовольственный магазин с необычным названием открылся в Минске на улице Харьковской.

В Польше Biedronka — известная сеть супермаркетов низких цен, которая пользуется популярностью среди покупателей, в том числе из Беларуси. В данном случае — минский предприниматель решил поиграть с буквами.


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