Николай Ходасевич о завершении карьеры Глеба: Уходит эпоха, друзья! 3 29.03.2019, 15:24

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Николай Ходасевич

Кто станет новым маэстро БАТЭ?

Известный журналист Николай Ходасевич перед стартом сезона поделился мнением о БАТЭ, а также высказался на тему завершении карьеры Александра Глеба, пишет «Трибуна».

«В рядах чемпиона страны тем временем будет завершать карьеру Александр Глеб. Весомый повод не только для болельщиков БАТЭ хотя бы однажды взглянуть в Борисов или любой другой город и воочию посмотреть на игру нашей легенды. Уходит эпоха, друзья! Экс‑игрок лондонского «Арсенала» и «Барселоны» в последний раз на белорусских полях — уникальное событие!

О роли маэстро в новой команде Алексея Баги узнаем по ходу чемпионата, равно как и примеримся к многочисленным новичкам‑легионерам из Исландии, Норвегии, России, Сербии. Интригует возвращение домой нападающего Антона Сароки, беспокоят поражения борисовчан на старте сезона в Лиге Европы, Суперкубке и Кубке страны, а еще им по сложившейся традиции БАТЭ прочат едва ли не забвение.

Впрочем, на этот раз пессимистические предположения публики могут оказаться пророческими — первый год без Анатолия Капского. Поклонников «желто‑синих» призвал бы не пропускать матчи в «Борисов‑Арене» — ваша поддержка будет крайне необходима игрокам», – написал Ходасевич.