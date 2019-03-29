Летающий на зонтике мужчина стал звездой Сети 2 29.03.2019, 15:29

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Житель Турции утверждает, что поднялся над землей на три или четыре метра.

В турецкой провинции Османие сильный ветер унес уличный зонт вместе с уцепившимся за него человеком. Об этом сообщает издание The Independent (перевод - «Сегодня»).

Трое мужчин пытались удержать большой солнцезащитный зонт, однако ветер оказался слишком сильным. Когда зонт стал подниматься над землей, один из них продолжал цепляться за стойку и взмыл в воздух. Мужчина утверждает, что поднялся над землей на три или четыре метра.

"Со мной все в порядке, на самом деле, — сказал мужчина после приземления. — После того как до меня дошло, что зонт так и будет лететь вверх, я спрыгнул". Зонт упал на другого человека и сломал ему ногу и ребра.