«Этих граждан государство просто обмануло» 15 29.03.2019, 15:51

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Профсоюз РЭП требует, чтобы Лукашенко пересмотрел новое пенсионное законодательство.

Совет профсоюза РЭП принял заявление с требованием внести изменения в указ Лукашенко № 137 и включить в стаж граждан период ухода за людьми с инвалидностью, а также гарантировать им достойное пенсионное обеспечение. Документ направлен в администрацию правителя, пишет praca-by.info.

«Изменения пенсионного законодательства вызвали негативную реакцию у большинства населения Беларуси», - отметил лидер профсоюза Геннадий Федынич:

— Поскольку пенсионное обеспечение в Беларуси мизерное, люди вынуждены часто подрабатывать и после выхода на пенсию. Больше всего пострадали те люди, которым государство дало гарантии, что они находятся на равных условиях с остальными занятыми гражданами, не имея права на подработку. Их заработная плата минимальна. Они ухаживали за своими близкими и родными — это тяжелый труд. Ранее для тех, кто получает пособие по уходу за людьми с инвалидностью, вопрос о страховом стаже не стоял.

— Мне искренне хотелось бы, чтобы те, кто принимает подобные Законы хотя бы на несколько дней встали на место, ухаживающего за людьми с инвалидностью, чтобы у них появилось понимание, что это труд, важный и сложный. Если вы признаете, что ошиблись — исправьте ситуацию! Верните, ухаживающим за людьми с инвалидностью весь их стаж до введения указа и после него. Или найдите в бюджете деньги выплатить пенсии этим людям. Я уверен, что этот вопрос можно решить безболезненно для бюджета.

Публикуем полный тест Заявления:

- В связи с введением указа Лукашенко № 137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения» и последующими изменениями пенсионного законодательства граждане, которые ухаживали за людьми с инвалидностью, столкнулись с препятствиями в оформлении пенсии по возрасту.

Многие годы эти граждане выполняют трудную работу без выходных и отпусков. Государство гарантировало, что их стаж будет засчитан на общих основаниях при назначении пенсии по возрасту. Их работу регулярно проверяли контролирующие органы. Им было запрещено подрабатывать под угрозой потери пособия по уходу за людьми с инвалидностью.

В результате, при начислении им пенсии, время работы по уходу за людьми с инвалидностью не было засчитано в страховой стаж, т.к. Законодатель не предусмотрел уплату страховых взносы в фонд социальной защиты населения (ФСЗН).

Мало того, что исполнение указа № 137 введено задним числом, что противоречит Законодательству Беларуси, этих граждан государство просто обмануло.

Сложившаяся ситуация не только противоречит самой сути «социально-ориентированной экономики», провозглашенной государством, но и подрывает доверие к власти.

Мы требуем внести изменения в указ Лукашенко № 137 и включить в страховой стаж граждан период ухода за людьми с инвалидностью. Предусмотреть отчисления средств в ФСЗН из бюджета Республики Беларусь, как это происходит с работниками администрации всех уровней, МВД и бюджетной сферы.

— В РЭП поступает масса обращений, касательно проблем нового пенсионного законодательства. Я могу сказать только одно — люди объединяйтесь и защищайте свои права! И если вам сегодня не хватает стажа из-за того, что вы родили троих детей, получали высшее образование или ухаживали за близким с инвалидность., во что вы тогда превращаемся? Какая же это социально-ориентированная экономика?

На сегодня из трудового стажа, кроме ухода за людьми с инвалидностью, исключены также и время учебы в университете (очной), и служба армия, и декретный отпуск. Хочу отметить, что в соседних странах, например Украине и России, всё это входит в страховой стаж. Может тогда государству стоит признаться, что экономика Беларуси находится в полном упадке? Иначе как объяснить подобные действия, — добавил Геннадий Федынич.