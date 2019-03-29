В Польше разработают три версии электрического автомобиля 2 29.03.2019, 16:00

Иллюстрационное фото

Компания намерена разработать три версии автомобиля в популярном C-сегменте.

Компания ElectroMobility Poland будет разрабатывать три версии компактного польского электрического автомобиля, – заявил президент компании Петр Заремба. Он добавил, что работа над проектом будет длиться более трех лет, а первые электрические автомобили должны появиться примерно через 4 годa, сообщает «Польское Радио».

Глава ElectroMobility Poland уточнил, что компания намерена разработать три версии автомобиля в популярном C-сегменте. Все они будут построены на общей платформе, чтобы минимизировать затраты. Согласно классификации Европейской экономической комиссии, С-сегмент – это европейский низший средний класс, «гольф-класс».

Польский электрический автомобиль будет создан в сотрудничестве с немецкой компанией EDAG Engineering, которая имеет филиалы на территории Польши.

Как сказала глава ElectroMobility Poland, «выбор иностранного партнера был продиктован отсутствием польского субъекта, который бы обладал всеми навыками, необходимыми для создания электрического автомобиля». «В связи с этим мы самостоятельно работали над бизнес-концепцией проекта, но нам были нужны партнеры, которые имеют опыт работы на каждом из этапов создания машины», - добавил он.

Завод по производству польских электромобилей обойдется в 2 миллиарда злотых, [более 450 миллионов евро], – сказал президент компании ElectroMobility Poland. Строительство будет длиться от 2 до 3 лет.

«На рубеже 2022 и 2023 годов мы запустим массовое производство польских электрических автомобилей», – пообещал Петр Заремба. Он добавил, что «вначале с конвейера будет сходить 100 тысяч автомобилей в год, в конечном итоге завод будет производить 200 тысяч автомобилей в нескольких сегментах».

По его словам, «цена электромобилей, которые доступны сейчас на автомобильном рынке, является основным барьером для статистического Ковальского». Он обратил внимание, что ситуация стремительно меняется. «Совокупная стоимость владения автомобилем, которая включает в себя стоимость покупки, топлива, обслуживания, запчастей, в случае электрического автомобиля через несколько лет будет ниже, чем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания», – пояснил Петр Заремба.

Президент ElectroMobility Poland выразил надежду, что после первых нескольких лет производства, после создания бренда, компания сможет выйти за пределы Польши.

Компания является одним из элементов плана развития сектора электромобильности, включенного в Стратегию ответственного развития или, как ее еще называют, «план Моравецкого». Согласно этой стратегии, одними из приоритетов нынешнего правительства является реиндустриализация и развитие инновационных компаний.

Согласно этой стратегии, до 2025 года по польским дорогам будет ездить 1 млн электромобилей. В свою очередь, развитие электромобилей повлечет за собой развитие инновационной промышленности и электросетей.