VPN-сервисы отказываются сотрудничать с Роскомнадзором 4 29.03.2019, 16:20

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VPN используется пользователями для защиты личных данных в интернете и большей свободы общения.

Из десяти VPN-сервисов, которым Роскомнадзор направил требование подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для блокировки запрещенных в России ресурсов, четыре уже отказались сотрудничать с контролирующей организацией. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщает «Немецкая волна».

Речь идет о сервисах OpenVPN, VyprVPN и VPN Unlimited и TopGuard. О своем согласии выполнить требование российского регулятора пока заявила только "Лаборатория Касперского".

По российскому законодательству, сервисы должны дать ответ в течение 30 рабочих дней с момента обращения Роскомнадзора. Как пояснил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, по истечении этого срока ведомство решит, как воздействовать на отказавшихся от сотрудничества. В частности, Роскомнадзор имеет право ограничить доступ к сервису.

VPN – это виртуальная частная сеть, которая обеспечивает шифрование между клиентом и VPN сервером и предназначена для шифрования трафика и смены IP-адреса. Используется пользователями для защиты личных данных в интернете и большей свободы общения.