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Белорусам не до шопинга за границей

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  • 29.03.2019, 16:24
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Выплаты белорусам по чекам Tax Free сократились до 3 миллионов евро в год.

Белорусы за 2018 год получили по чекам Tax Free через Технобанк 3 миллиона 41,5 тысячи евро, об этом tut.by сообщили в банке. Сумма выплат почти на 444 тысячи евро меньше, чем годом ранее.

Для сравнения: в 2016 году получили 3 миллиона 71,9 тысячи евро, в 2015-м — 4 миллиона евро, 2014 году — на 5 миллионов евро, а в 2013-м — «чуть больше чем на 5 миллионов евро».

Общее количество чеков, по которым белорусы получили выплаты, составило в прошлом году 117 693 штуки, годом ранее — 192 101. Средний возврат по чеку в прошлом году составил 25,84 евро, годом ранее — 18 евро.

Большинство выплат были в прошлом году по чекам компании Global Blue. Общая сумма возврата по ним составила 2 миллиона 738,2 тысячи евро (количество чеков — 165 710 штук, средний возврат по чеку — 16,52 евро).

Как и в предыдущие годы, клиенты Технобанка чаще всего обращались за возвратом Tax Free за покупки в Литве, Польше и Германии.

Напомним, на белорусский рынок в последнее время пришли многие мировые бренды одежды, в том числе Inditex, Reserved. В этом году в Минск намерен прийти шведский бренд H&M.


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