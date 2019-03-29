Как в России пытают «Свидетелей Иеговы» 4 29.03.2019, 16:35

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Семь задержанных сообщили о пытках в здании Следственного комитета в Сургуте.

Адвокаты и правозащитники представили результаты исследования травм Свидетелей Иеговы, которые были задержаны в Сургуте 15 февраля. По заявлению задержанных, их пытали полицейские, чтобы получить нужные показания. Эксперты НИИСЭ "СТЭЛС" подтвердили, что телесные повреждения были получены ориентировочно 15–16 февраля. Их "необходимо расценить […] как характерные для мучений и истязаний", сообщает "Радио Свобода".

В середине февраля в Сургуте задержали 15 последователей Свидетелей Иеговы. Их обвиняют в участии в деятельности религиозной организации, которую в 2017 году Верховный суд России признал экстремистской. Семь задержанных сообщили о пытках в здании Следственного комитета в Сургуте.

По их словам, во время допроса они отказывались оговорить себя и своих единоверцев. Большинству допрашиваемых было отказано в праве воспользоваться ст. 51 Конституции РФ ("Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников..."). Люди, которые настаивали на этом праве, подвергались пыткам, унижениям и оскорблениям. После ухода дежурного адвоката им связывали скотчем руки за спиной и избивали, раздевали догола, обливали водой и применяли электрошокер.

27 марта Следственный комитет не подтвердил фактов применения пыток током к задержанным в Сургуте. В связи с обвинением была проведена процессуальная проверка, после чего СК сделал заявление, что перед обыском подозреваемые оказали активное сопротивление, из-за чего получили "незначительные гематомы и ссадины на ногах". А остальные повреждения, то есть ожоговые раны, не могли быть получены в день проведения следственных действий и появились позже. Обвинения в пытках СК назвал "попыткой воздействия на следствие".

– По некоторым утечкам, которые раньше были в СМИ, участники следственной группы говорили, что задержанные под управлением адвокатов пытали сами себя, – говорит исполнительный директор общероссийского движения "За права человека" Лев Пономарев. – Прежде всего, это смешно. Бастрыкин ставит себя под реальный удар, потому что это все уже доказано. И если он не наведет порядок в своем ведомстве, то нужно ставить вопрос об отставке господина Бастрыкина. Либо он сознательно потакает насилию своих сотрудников, либо он абсолютно не контролирует деятельность своих региональных структур.

Представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский считает, что верующие никак не могли оговорить полицейских и не могли оказывать сопротивление при обыске.

– Мы знаем, что у верующих есть такое понятие, как грех. И лжесвидетельство – это тяжкий грех. Если хотя бы кто-то немного знает Свидетелей Иеговы, то он понимает, что сговор с адвокатами, на который намекают правоохранители, просто невозможен. Свидетели Иеговы никогда не оказывали сопротивления при аресте ни в одном городе. Все они следуют библейскому правилу "не отвечать злом на зло". Кроме того, действия правоохранителей фиксировались на видео. И по нему очевидно, что никакого сопротивления со стороны обыскиваемых не было.

ООО "Научно-исследовательский институт судебной экспертизы – СТЭЛС" провело комплексное медицинское исследование по фотографиям, видеозаписям и медицинским документам шести задержанных. Фотографии были сделаны 23 февраля, и во всех случаях эксперты заявили, что давность повреждений в наибольшей степени отвечает 7–8 дням со дня съемки.

У Вячеслава Бороноса были зафиксированы синяки на ногах, которые, по заключению экспертов, были получены 15–16 февраля. А также несколько ссадин на правой голени, которые характерны для электрометок (не менее чем трехкратного применения электрошокера).

"С учетом того, что вокруг электрометок на правой голени обнаружена обширная зона внутрикожных точечных кровоизлияний, имеются основания говорить о длительном применении электротока, вызвавшего не только местную реакцию (образование точечных ожогов в местах контакта), но и распространенную реакцию нарушения кровоснабжения во всем организме", – говорится в заключении.

У Кирилла Северинчикова был диагностирован электроожог I–II степени в левой ягодичной области, а также множественные поверхностные травмы головы. У Артема Кима также были выявлены различные повреждения, в том числе группа ссадин на спине, которые характерны для электрометок (не менее чем 12-кратного применения электрошокера).

Адвокат Кима рассказал о том, что задержанного отпустили после допроса только на следующий день, то есть 16 февраля. Затем Ким обратился в скорую помощь, где получил справку о наличии закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушиба грудной клетки и так далее. По мнению адвоката, это доказывает, что Ким не мог сам себе нанести эти повреждения, как утверждает СК.

Адвокат задержанных Егиазар Черников рассказал, что происходило с верующими во время допроса.

– Пытки проходили в так называемой "дальней комнате". Человека ставили на колени к стене с поднятыми руками, затем надевали целлофановый пакет на голову, обвязывали пакет вокруг шеи скотчем, чтобы ограничить доступ кислорода. Руки за спиной связывали скотчем, затем валили человека на пол, ноги тоже связывали. Затем они били, унижали и кричали на задержанных. Я могу процитировать со слов моих доверителей, что им кричали полицейские: "Ты дашь следователю такие показания! Ты понял?", "Ты больше не будешь ссылаться на 51-ю статью. Ты понял?". До сих пор некоторые не могут говорить об этом без слез.

Один из них рассказал, что он вдохнул пакет в горло и думал, что погибнет. В этот момент человека облили водой и ударили электрошокером. Эти люди извивались от боли. Они говорят, что во время удара электрошокером все внутренности как будто переворачиваются. При этом трое сотрудников сверху продолжают бить и требуют признательные показания. Все это делалось до момента, когда люди уже начинали окончательно задыхаться. Можно сказать, что эти палачи были очень хорошо организованы, имели достаточно большой опыт в применении пыток. Сами они говорили: "Мы и не таких террористов ломали".

Преследование Свидетелей Иеговы – далеко не первое в истории. В России эти верующие преследовались в советское время, но в 1999 году прошли проверку и были зарегистрированы. Почетный адвокат России Анатолий Пчелинцев рассказал, что входил в экспертную комиссию Минюста, которая проводила проверку этой религиозной организации.

– Я и другие члены экспертного совета ездили в религиозные организации, наблюдали богослужения, изучали практику и литературу. И члены экспертного совета пришли к выводу, что это законопослушная религиозная организация, которая не несет никакой опасности для общества.

По мнению Пчелинцева, гонения на Свидетелей Иеговы сейчас связаны со спецификой работы правоохранительных органов:

– Сегодня качество правоохранительных органов определяется по формальным показателям. Например, сколько дел расследовано. Особенно ценится среди правоохранителей расследование террористических преступлений и преступлений экстремистской направленности. Но кого здесь схватить, как не Свидетелей Иеговы? Это пацифисты, они никогда не оказывают сопротивления. И на них можно делать статистику. Вот таким образом правоохранители оправдывают свое жалованье. Я сам бывший следователь, но от того, что сейчас происходит в правоохранительной системе, у меня просто волосы дыбом встают. Такого никогда не было. С моей точки зрения, работники следственных органов вели себя в этой ситуации как обкуренная уличная шпана.

Еще в 2017 году, когда Верховный суд запретил организацию "Свидетели Иеговы", адвокаты и правозащитники пытались объяснить суду, что это приведет к репрессиям против верующих. Они предостерегали суд, что вскоре в стране может появиться 170 тысяч узников совести.

– Тем не менее, суд принял решение ликвидировать юридические лица, – говорит адвокат Виктор Женков. – И сегодня на основании этого решения суда преследуют простых верующих. У всех одни и те же формулировки в документах. Там говорится, что суд запретил юридические лица, а вы продолжили вместе читать Библию. Поэтому тем самым вы "продолжили деятельность управленческого центра" организации.

По данным правозащитников, в целом по России после запрета организации "Свидетели Иеговы" проведено уже более 400 обысков, заведено 70 уголовных дел. 169 верующих находятся в статусе обвиняемых или подозреваемых. За эти два года 82 человека побывали под стражей, из них 27 до сих пор остаются в СИЗО, 28 человек – под домашним арестом и 60 – под подпиской о невыезде. Религиозные гонения охватили 36 регионов Российской Федерации.