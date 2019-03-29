Сын Александра Прокопенко: Работаем над проектом памятника отцу на стадионе «Динамо» и в Бобруйске

Сын Александра Прокопенко: Работаем над проектом памятника отцу на стадионе «Динамо» и в Бобруйске1
- 29.03.2019, 16:45
В Беларуси увековечат память великого футболиста.
Сын легендарного полузащитника минского «Динамо» Александра Прокопенко Дмитрий сообщил, что в 2019 году в честь его отца будут установлены памятники на стадионе «Динамо» и в Бобруйске, пишет «Трибуна».
- Восхищает как вы чтите память своего отца. Какие мемориальные проекты были вами реализованы?
– Сам проект мы начали с 2015 года. Первое – это открытие стадиона в его родном Бобруйске. Он носит его имя. В 2016 году вышел фильм. В 2017 выпустили книгу. В этом году мы работаем над проектом памятника на стадионе «Динамо» и в его родном городе. Мы поставим, – сказал Дмитрий Прокопенко в эфире ОНТ.
Напомним, что Александр Прокопенко в чемпионатах СССР провел 168 матчей и забил 52 гола.
Сегодня исполнилось 30 лет со дня смерти футболиста.