Сын Александра Прокопенко: Работаем над проектом памятника отцу на стадионе «Динамо» и в Бобруйске 1 29.03.2019, 16:45

В Беларуси увековечат память великого футболиста.

Сын легендарного полузащитника минского «Динамо» Александра Прокопенко Дмитрий сообщил, что в 2019 году в честь его отца будут установлены памятники на стадионе «Динамо» и в Бобруйске, пишет «Трибуна».

- Восхищает как вы чтите память своего отца. Какие мемориальные проекты были вами реализованы?

– Сам проект мы начали с 2015 года. Первое – это открытие стадиона в его родном Бобруйске. Он носит его имя. В 2016 году вышел фильм. В 2017 выпустили книгу. В этом году мы работаем над проектом памятника на стадионе «Динамо» и в его родном городе. Мы поставим, – сказал Дмитрий Прокопенко в эфире ОНТ.

Напомним, что Александр Прокопенко в чемпионатах СССР провел 168 матчей и забил 52 гола.

Сегодня исполнилось 30 лет со дня смерти футболиста.