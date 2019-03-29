Экономист: Беларусь – страна контрастов 4 29.03.2019, 17:10

1,364

Логика у кого-то забрать и кому-то дать – это логика нерастущей экономики, стагнирующей.

Известный экономист обратил внимания на противоречивые месседжи, которые посылает Лукашенко белорусам, пишет «Салiдарнасць».

— То, что случилось в «Купаловском», — это в том числе ответ на репортажи о том, как люди живут в регионах, — отмечает экономист Сергей Чалый в своей передаче Экономика на пальцах. — Недавно писали о Витебской области, потом рассказывали, как живут в самых бедных регионах и Могилевской областях — в обоих проходит красной линией история, как люди живут в стране с безденежной экономикой.

Не в том смысле, что все платежи электронные, а в том, что люди платежи практически не совершают, это бартерная экономика: в счет будущей зарплаты люди ходят в магазин или столовую, записывают в тетрадочку, что берут, а потом, когда им выдают с большим опозданием деньги, расплачиваются. Это в 21 веке! Смотрите, в Могилевской – задержка зарплаты, в Витебской есть даже предприятии, где платят меньше минималки.

Работы нет, все уехали (особенно Мстиславль, где расстояние до границы мизерное). Праздник, когда там заработали, сюда приехали и продуктов, наконец, купили. Вот так живут в этих областях сейчас! Вот результат. Беларусь – страна контрастов.

Неспроста 22 марта Лукашенко поручил взять на контроль вопрос уровня зарплат и сказал, что до своего приезда в Брестский регион потребовал провести социсследования, которые показали, что людей больше всего волнует рост цен. Но далее он подчеркнул, что цены и уровень зарплат зависит от экономического развития и инициативы на местах. Он говорит: произвел, продал товар, получил деньги, кто ж мешает? Действительно, кто мешает?

То, что Лукашенко говорит об инициативе на местах — это посыл, что теперь на 50% отвечаю я, а на оставшиеся 50 – вы сами. Фраза о том, что я не буду забирать у тех, кто получает больше и отдавать тем, кто получает меньше (хотя, по сути, так работает вся система социальной поддержки) говорит о том, что государство готово уменьшить социальную ответственность перед населением. То есть то, что «президент приехал и увидел бесхозяйственность» — это о том, что сами виноваты.

Раньше была логика: экономика растет — всем по 500. Это логика 2010 года. А логика у кого-то забрать и кому-то дать – это логика нерастущей экономики, стагнирующей.

Далее Лукашенко сказал, что соцопросы пока носят закрытый характер и при этом отметил, что поддерживает и положительно относятся к президенту 80% населения, а 20% — или не поддерживают или не определились. То есть, практически мы представляем себе уже результаты будущих выборов. Соцопросы не врут, особенно такие серьезные, из уст президента!

И посмотрите, как интересно получается, когда ты решаешь две противоречивые задачи. Насколько противоречивыми получаются мессежи. То есть у нас есть месседж, который проистекает из того, что нужно объяснить уменьшение социальной ответственности перед населением и потребовать больше инициативы и новых идей, но одновременно «президент приехал и увидеть бесхозяйственность».

Получается, с одной стороны, проявляйте инициативу, а с другой, мы вам введем военное положение и железную дисциплину. Вот как это вместе может работать?