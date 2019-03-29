Кассир – самая востребованная профессия Литвы 29.03.2019, 16:00

Как работодатели за них борются.

В 2018 году Литва нуждалась в кассирах: необходимо было почти 14 тысяч работников. Поэтому нанимателям приходится за них бороться, пишет «Салідарнасць».

Директор департамента персонала компании Palink, которая управляет сетью супермаркетов Iki, Эдита Якучёните-Лукше рассказала: бесплатными обедами или скидками в супермаркетах литовских работников уже не заинтересовать. Поэтому их компания вкладывает деньги обучение и развитие профессиональных навыков кассиров.

В начале марта Palink открыла первый литовский центр обучения продавцов-кассиров. Такое решение было принято после того, как выяснилось, что наибольший стресс у тех, кто мог бы пойти на работу в супермаркеты, вызывают технические трудности: смена места работы, неумение пользоваться кассовыми аппаратами. В 2019 году центр обучит примерно тысячу работников для Iki.

Якучёните-Лукши уверена, что в этой сфере нужны люди всех возрастов: к примеру, молодежь работает и учится быстрее, а люди постарше – опытнее и более внимательны к работе.

По ее мнению, компании смогут найти работников, если приложат больше усилий. И когда компании будут заботиться о работниках, начнут в них инвестировать и придумают возможности для самореализации, у них не будет отбоя от кандидатов.

Cредняя зарплата кассиров в Литве – около 400 евро «на руки».