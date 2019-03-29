Чем заканчивались поручения Лукашенко возбудить уголовные дела

Чем заканчивались поручения Лукашенко возбудить уголовные дела4
- 29.03.2019, 17:33
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Коррупционеры могут спать спокойно.
Стоит ли дрожать от страха должностным лицам предприятий «Амкодор-Шклов» и «Купаловское»?
После визита Лукашенко в Могилевскую область Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ОАО «Амкодор-Шклов» и ООО «Купаловское» – за нанесение ущерба в особо крупном размере.
Насколько серьезно стоит воспринимать проверку после эмоциональных заявлений руководителя страны? Udf.by рассказывает, что происходило в последние годы после указаний Лукашенко возбудить уголовные дела.
Дело на «Борисовдреве»
В 2013 году Лукашенко устроил один из самых известных разносов в своей карьере. Приехав знакомиться с модернизацией «Борисовдрева», он возмутился беспорядком и бесхозяйственностью.
Досталось тогда многим: от рядовых чиновников до губернатора Минщины Бориса Батуры, впоследствии уволенного. Но главным козлом отпущения стал молодой директор, возглавивший предприятие всего за год до визита Лукашенко.
Владимира Мальцева задержали и приговорили к трем годам лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями. Неадекватность наказания была настолько очевидной, что к директору применили две амнистии – отсидел он около года.
Дело на «Слуцком льнозаводе»
Весной 2014 года Лукашенко неожиданного нагрянул на Слуцкий льнозавод – эта поездка не была запланирована.
На предприятии руководитель страны возмутился бесхозяйственностью:
«Полный бардак, хозяина нет, никому это, чувствую, не надо».
Лукашенко дал указание председателю Комитета госконтроля Александру Якобсону:
«Возбуждайте уголовное дело и мне докладывайте».
Уже спустя несколько дней в отношении уже бывшего директора ОАО «Слуцкий льнозавод» возбудили уголовное дело за служебную халатность. Через год расследование завершили и передали дело в суд. О приговоре СМИ не сообщали, но, по всей видимости, директор угодил за решетку.
Дело на «Слуцком мяскомобинате»
Тогда же, весной 2014 года, Лукашенко неожиданно заглянул и на «Слуцкий мясокомбинат».
«Тут же дышать нечем! И этим вы будете людей кормить? Повесили в гниль, чтобы и мясо гнило. Так вы отдайте бесплатно людям. Здесь также возбуждайте уголовное дело и разбирайтесь по всем вопросам», – негодовал руководитель страны.
Спустя два года бывшего директора «Слуцкого мясокомбината» Виктора Томашевского приговорили к шести годам лишения свободы за превышение служебными полномочиями и служебный подлог. Его заместитель получила три года.
Дело на «Витебскдреве»
На совещании в 2014 году, посвященном модернизации деревообработки, Лукашенко раскритиковал генерального директора ОАО «Витебскдрев» Анатолия Юхновца – оправдания чиновника его не устроили. Руководитель страны обратился к премьеру Андрею Кобякову:
«Пригласите генерального прокурора и поручите в рамках уголовного дела рассмотреть все вопросы и просчитать убытки. Со мной согласовывать не надо. Если надо за кем-то следить оперативно, сажать в следственный изолятор – сажайте».
Достаточно быстро было возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба государству в ОАО «Витебскдрев». Но, по всей видимости, оно ничем не закончилось. Анатолий Юхновец продолжил работать и через год попросил у властей новой помощи.
Дело против чиновников ЖКХ
В начале 2016 года Лукашенко выразил возмущение по поводу ситуации с высокими тарифами на ЖКУ и потребовал надеть наручники на провинившихся:
«Значит, наденьте наручники тем, кто не выполнил доведенные по моему распоряжению тарифы. Наденьте и публично посадите десяток-другой человек. Все станет на свои места. Тут должен быть список, кто эту «балду» придумал. Хватит с ними шутить. Мы тут что-то считаем, планируем, а они делают все по-своему».
Был освобожден от должности заместитель министра ЖКХ Анатолий Шагун. Но несмотря на слухи, суда над ним не было: чиновник вскоре возглавил предприятие «Оператор вторичных материальных ресурсов».
По всей видимости, после поручения Лукашенко нашли не виновных, а крайних.
Дело против работников АПК
Год назад Лукашенко, говоря о сельском хозяйстве, поручил «разобраться с фактами бесхозяйственности самым жестким способом, вплоть до возбуждения уголовных дел».
«Я прямо сказал, возьмите за шиворот кого-то и, чтобы научить других, посадите. Доложите, сколько посадили», – требовал руководитель страны.
По итогам посевной кампании Комитет госконтроля сообщил, что в отношении работников сельхозорганизаций возбуждено 49 уголовных дел. Многие факты касались разукомплектования, хищения запчастей к сельхозтехнике, горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений.
Чем закончилось расследование дел, неизвестно. Комитет госконтроля о них больше журналистам не рассказывал.