Чем заканчивались поручения Лукашенко возбудить уголовные дела 4 29.03.2019, 17:33

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С директором «Борисовдрева»

Коррупционеры могут спать спокойно.

Стоит ли дрожать от страха должностным лицам предприятий «Амкодор-Шклов» и «Купаловское»?

После визита Лукашенко в Могилевскую область Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ОАО «Амкодор-Шклов» и ООО «Купаловское» – за нанесение ущерба в особо крупном размере.

Насколько серьезно стоит воспринимать проверку после эмоциональных заявлений руководителя страны? Udf.by рассказывает, что происходило в последние годы после указаний Лукашенко возбудить уголовные дела.

Дело на «Борисовдреве»

В 2013 году Лукашенко устроил один из самых известных разносов в своей карьере. Приехав знакомиться с модернизацией «Борисовдрева», он возмутился беспорядком и бесхозяйственностью.

Досталось тогда многим: от рядовых чиновников до губернатора Минщины Бориса Батуры, впоследствии уволенного. Но главным козлом отпущения стал молодой директор, возглавивший предприятие всего за год до визита Лукашенко.

Владимира Мальцева задержали и приговорили к трем годам лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями. Неадекватность наказания была настолько очевидной, что к директору применили две амнистии – отсидел он около года.

Дело на «Слуцком льнозаводе»

Весной 2014 года Лукашенко неожиданного нагрянул на Слуцкий льнозавод – эта поездка не была запланирована.

На предприятии руководитель страны возмутился бесхозяйственностью:

«Полный бардак, хозяина нет, никому это, чувствую, не надо».

Лукашенко дал указание председателю Комитета госконтроля Александру Якобсону:

«Возбуждайте уголовное дело и мне докладывайте».

Уже спустя несколько дней в отношении уже бывшего директора ОАО «Слуцкий льнозавод» возбудили уголовное дело за служебную халатность. Через год расследование завершили и передали дело в суд. О приговоре СМИ не сообщали, но, по всей видимости, директор угодил за решетку.

Дело на «Слуцком мяскомобинате»

Тогда же, весной 2014 года, Лукашенко неожиданно заглянул и на «Слуцкий мясокомбинат».

«Тут же дышать нечем! И этим вы будете людей кормить? Повесили в гниль, чтобы и мясо гнило. Так вы отдайте бесплатно людям. Здесь также возбуждайте уголовное дело и разбирайтесь по всем вопросам», – негодовал руководитель страны.

Виктор Томашевский – слева

Спустя два года бывшего директора «Слуцкого мясокомбината» Виктора Томашевского приговорили к шести годам лишения свободы за превышение служебными полномочиями и служебный подлог. Его заместитель получила три года.

Дело на «Витебскдреве»

На совещании в 2014 году, посвященном модернизации деревообработки, Лукашенко раскритиковал генерального директора ОАО «Витебскдрев» Анатолия Юхновца – оправдания чиновника его не устроили. Руководитель страны обратился к премьеру Андрею Кобякову:

«Пригласите генерального прокурора и поручите в рамках уголовного дела рассмотреть все вопросы и просчитать убытки. Со мной согласовывать не надо. Если надо за кем-то следить оперативно, сажать в следственный изолятор – сажайте».

Достаточно быстро было возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба государству в ОАО «Витебскдрев». Но, по всей видимости, оно ничем не закончилось. Анатолий Юхновец продолжил работать и через год попросил у властей новой помощи.

Дело против чиновников ЖКХ

В начале 2016 года Лукашенко выразил возмущение по поводу ситуации с высокими тарифами на ЖКУ и потребовал надеть наручники на провинившихся:

«Значит, наденьте наручники тем, кто не выполнил доведенные по моему распоряжению тарифы. Наденьте и публично посадите десяток-другой человек. Все станет на свои места. Тут должен быть список, кто эту «балду» придумал. Хватит с ними шутить. Мы тут что-то считаем, планируем, а они делают все по-своему».

Был освобожден от должности заместитель министра ЖКХ Анатолий Шагун. Но несмотря на слухи, суда над ним не было: чиновник вскоре возглавил предприятие «Оператор вторичных материальных ресурсов».

По всей видимости, после поручения Лукашенко нашли не виновных, а крайних.

Дело против работников АПК

Год назад Лукашенко, говоря о сельском хозяйстве, поручил «разобраться с фактами бесхозяйственности самым жестким способом, вплоть до возбуждения уголовных дел».

«Я прямо сказал, возьмите за шиворот кого-то и, чтобы научить других, посадите. Доложите, сколько посадили», – требовал руководитель страны.

По итогам посевной кампании Комитет госконтроля сообщил, что в отношении работников сельхозорганизаций возбуждено 49 уголовных дел. Многие факты касались разукомплектования, хищения запчастей к сельхозтехнике, горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений.

Чем закончилось расследование дел, неизвестно. Комитет госконтроля о них больше журналистам не рассказывал.