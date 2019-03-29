США создают международную коалицию для смещения Мадуро 29.03.2019, 17:42

Николас Мадуро

Фото: Reuters

Глава американского Госдепартамента анонсировал и другие меры против правителя.

Соединенные Штаты сформируют международную коалицию для смещения администрации Николаса Мадуро в Венесуэле. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на конференции в Вашингтоне. По его словам, для достижения этой цели у США "есть партнеры по всему миру", пишет newsader.info.

Глава Госдепартамента анонсировал и другие меры против Мадуро, включая давление на Кубу, которая, по его словам, "обеспечивает огромное количество органов безопасности внутри Венесуэлы".

По данным Помпео, в числе охранников Мадуро – кубинские спецслужбы. Говоря о венесуэльских властях, госсекретарь высказал мнение, что "не в их интересах, чтобы их защищала банда головорезов с Кубы".

Отвечая на вопрос об отношении США к тому, что "Россия протянула режиму Мадуро руку помощи", госсекретарь назвал эту поддержку "неконструктивной".

Нескольким днями ранее президент США Дональд Трамп потребовал от российских военных "убраться" из Венесуэлы. Он заявил, что США готовы рассмотреть "все варианты" для того, чтобы заставить Москву прекратить вооруженное присутствие в этой латиноамериканской стране. Российские власти настаивают на том, что переброска военнослужащих осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве.