Глобальное потепление: 2018 год установил рекорд, вырос уровень мирового океана 29.03.2019, 18:01

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Прошлый год продлил тенденцию самых теплых лет в истории наблюдений, которая не прерывается с 2015 года.

Об этом говорится в 25-м отчете Всемирной метеорологической организации, сообщает "Европейская правда".

Когда отчет вышел впервые в 1993 году, уровень углекислого газа в атмосфере, один из основных индикаторов климатических изменений, составлял 357 частей на миллион, в 2017 году этот показатель составлял уже 405,5 частей на миллион. Ожидается, что для 2018-19 годов этот показатель будет еще выше.

Все это оказало существенное влияние на температуру, из-за чего 2018-й стал четвертым подряд самым теплым годом, когда среднегодовой показатель температур почти на градус превысил температуры, которые наблюдались в период между 1850 и 1900 годами.

Глобальный уровень моря в 2018 году также продолжил расти и был на 3,7 миллиметра выше, чем в предыдущем году.

Согласно отчету, большинство природных катастроф, с которыми в прошлом году столкнулись 62 миллиона людей, были связаны с экстремальными погодными и климатическими явлениями. В частности, около 35 млн человек пострадали от наводнений.

Также в 2018 году произошло большое количество ураганов и тайфунов, жертвами которых стали тысячи людей, а убытки от которых оцениваются миллиардами долларов. В частности, речь идет об урагане "Флоренс" и урагане "Майкл" в США, ущерб от которых оценили в 14 млрд долларов. Супертайфун "Мангхут" повлиял на жизнь 2,4 млн человек, главным образом на Филиппинах. Более 1600 смертей были связаны с экстремальной жарой и лесными пожарами в Европе, Японии и США.

Председатель ВМО утверждает, что начало 2019 года демонстрирует продолжение тренда потепления и связанные с этим стихийные бедствия.

"Экстремальные проявления погоды наблюдаются в начале 2019 года, последним примером является тропический циклон" Идаи ", который вызвал сокрушительные наводнения и трагические потери жизни в Мозамбике, Зимбабве и Малави", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Начало года также сказался рекордными зимними температурами в Европе, необычным холодом в Северной Америке и жарой в Австралии. Кроме того, уровень льда в Арктике и Антарктике снова значительно ниже среднего.

Ожидается, что данные отчета будут формально представлены в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Эти данные подтверждают актуальность действий в сфере климатических изменений. Больше нет времени откладывать", - отметил генсек ООН Антонио Гуттериш, который должен созвать 23 сентября саммит по климатическим изменениям.

Напомним, в конце февраля в Британии вспыхнули лесные пожары из-за рекордного для зимы тепла.