«Дух легкой паники уже царит в дилерских шоурумах» 29.03.2019, 17:57

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За счет чего растут продажи новых автомобилей?

Продажи новых автомобилей только за январь увеличились в полтора раза. Что лежит в основе этого удивительного феномена? Почему мы не видим бурной радости по этому поводу у дилеров, пишет «Экономическая газета».

За первый месяц 2019 г. официальные автосалоны продали около 3500 новеньких авто. И пока спрос заметно не падает. Один из руководителей Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Варивода шутит в своем блоге по этому поводу:

«Дух легкой паники уже царит в дилерских шоурумах».

Он прогнозирует замедление авторынка во втором квартале.

Рекордные продажи обусловлены невиданными скидками и отказом автодилеров от своей наценки. Маржинальность этого бизнеса стремится к нулю. А на фоне имеющихся складских запасов надо искать новые стимулы для расширения спроса.

Эксперты отмечают, что необычайно высокие темпы роста продаж новых автомобилей нынешней зимой напрямую связаны и с «эффектом низкой базы». Год назад рынок был в состоянии депрессии.

Варивода отмечает, что доходы населения уже 10 лет находятся примерно на одном уровне, а продажи новых машин за это время удвоились: выросли с 25 тыс. до 50 тыс. в год. Главным катализатором такого невероятного расширения спроса на протяжении последних нескольких лет являются комфортные для населения условия финансирования приобретения автомобилей, обеспеченные банками и лизинговыми компаниями.

За счет чего происходит стремительный рост выручки автодилеров? Кто получает от этого самую большую выгоду? И как долго может продолжаться увеличение продаж новых авто в Беларуси?

Топ-менеджер Белорусской автомобильной ассоциации отмечает, что, исходя из данных Национального статистического комитета РБ, есть все основания говорить о существенном сжатии совокупного спроса на ввозимые по всем каналам легковые автомобили. Это привело к спаду общего объема первичного импорта легковых машин с обычного для докризисной Беларуси уровня (более 100 тыс. единиц в год) до половины этого количества по итогам 2016 и 2017 гг.

Так что никакого чуда не произошло. Заметное сокращение доходов населения в пересчете на USD и EUR уменьшило спрос в разных сегментах авторынка в 2–4 раза за последние десять лет. А учитывать надо именно валютный эквивалент зарплаты. Ведь цены на легковые автомобили (даже произведенные в России) имеют жесткую привязку к одной из этих валют.

Сергей Варивода отмечает, что авторынок Беларуси, как члена Таможенного союза, оказался перераспределен в пользу новых автомобилей за счет мер тарифного и нетарифного регулирования. Официальные автодилеры выдавили с рынка «перекупов» и просто неорганизованный перегон машин физическими лицами из-за границы. По итогам 2018 г. официальные импортеры уже третий год подряд одержали победу над «серыми» торговцами подержанными авто. В этот раз 60% импорта в количественном выражении пришлось на новые машины.

По данным Белстата, в 2018 г. белорусы пригнали из-за пределов Таможенного союза всего 6541 автомобиль (+26,9%). Это 7,5% общего импорта.

Официальная статистика не разделяет импорт новых и подержанных автомобилей из РФ. По оценкам Сергея Вариводы и с учетом данных БАА, ввоз из России «бэушных» легковых машин составил еще почти 30 тыс. штук.

Рынок в целом вырос до объема 86 896 штук (+ 58,3 % к уровню 2017 г.).

Сергей Варивода считает, что совокупный рынок Беларуси по-прежнему ниже возможного потенциала, и продажи продолжат восстанавливаться после множественных спадов предыдущих лет. А вот выручка официальных автодилеров едва ли будет расти опережающими темпами. Еще раз обогнать рынок у них в ближайшее время вряд ли выйдет.

Ввоз автомобилей из-за пределов Таможенного союза уже минимален, его сокращать просто некуда. Теоретически можно «хитрыми» мерами ограничить ввоз легковых машин из России. Но на практике нам сейчас совсем не нужен новый конфликт с восточной соседкой.

Варивода считает, что промышленная, тарифная, регуляторная политика на авторынке государств Таможенного союза за последние годы привела к его перераспределению в пользу автомобилей, собранных в странах ТС, в то время как позиции чистых импортеров стремительно падают.

Именно местные автопроизводители, прежде всего российские, стали главными выгодополучателями от стремительного роста рынка в последние годы. Но и ими потенциал роста практически исчерпан.

Причин ожидать падения и стагнации на белорусском авторынке нет. Макроэкономическая ситуация далеко не самая плохая. Расширение или хотя бы сохранение нынешнего уровня спроса обеспечить реально. Но, чтобы вдохнуть жизнь в пока еще очень шаткий и неуверенный спрос, нужны новые мощные финансовые стимулы. И обеспечить их можно прежде всего силами крупнейших автопроизводителей и государственной поддержки кредитования и лизинга.