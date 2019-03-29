Британские депутаты в третий раз отклонили сделку по Brexit 7 29.03.2019, 18:31

1,182

ФОто с сайта mmamos.ru

Великобритания, согласно графику, установленному два года назад, должна была покинуть ЕС сегодня.

В пятницу, 29 марта, парламент Великобритании отклонил сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем, об условиях выхода из Европейского Союза.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Sky News.

Против соглашения по Brexit проголосовали 344 депутата, поддержали сделку 286 парламентариев.

Глава правительства Тереза Мэй выразила "глубокое сожаление" в связи с отклонением сделки, и напомнила, что это решение грозит "серьезными" последствиями.

"По умолчанию Великобритания должна покинуть страну 12 апреля - всего за 14 дней", - сказала она.

Мэй добавила, что продолжит искать альтернативы, которые, "скорее всего, повлекут за собой необходимость участия Великобритании в выборах в Европарламент".

Напомним, что 22 марта Евросоюз принял решение о переносе Brexit на 22 мая, если парламент Великобритании одобрит двустороннее соглашение.

Это решение было принято после того, как 12 марта парламент Британии во второй раз проголосовал против соглашения об условиях выхода из Европейского Союза. На следующий день британские депутаты не поддержали выход страны из Евросоюза без соглашения. 14 марта британский парламент поддержал перенос Brexit на более поздний срок.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.