Гуманитарному маршруту «Беларусь - АТО» исполнилось четыре года 5 29.03.2019, 18:43

Иллюстационное фото RFE/RL

В течение последних четырех лет было доставлено свыше 19 тонн гуманитарных грузов.

За это время волонтеры собрали 19 тонн гуманитарной помощи, а также помогли приобрести 4 авто, которыми пользуется учреждение, что носит название Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Николая Пирогова, пишет «Радыё Рацыя».

Гродненский координатор инициативы Денис Ивашин рассказал:

- В течение последних четырех лет было доставлено свыше 19 тонн гуманитарных грузов. Это не только Минск, но и регионы Беларуси: Брест, Могилев, Витебск, Гродно. Я непосредственно координирую сбор средств по Гродно, одна из крупнейших партий была в конце 2017 года от нашего города. Был доставлен целый бус гуманитарных грузов.

Помогают пенсионеры и бизнесмены, говорит он:

- Это и студенты, учащиеся колледжей и просто неравнодушные люди, пенсионеры, общественные деятели и журналисты. То есть все те, кто поддерживает наш братский украинский народ, кто переживает за судьбу украинцев, которые познали российскую военную агрессию.