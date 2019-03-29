Bloomberg: США готовы ввести новые санкции против РФ 1 29.03.2019, 18:50

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Санкции планируется ввести против РФ в связи с делом Скрипалей.

Государственный департамент и Минфин США ожидают одобрения Белого дома на введение нового пакета санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По их данным, санкции должны стать ответом на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РБК.

По данным Bloomberg, подготовленный Госдепом и Минфином пакет санкций уже передан на утверждение в Белый дом. Но как долго там их будут рассматривать, пока не ясно.

В феврале 2019 года представитель Госдепартамента Чарльз Фолкнер в ответ на запрос одного из сенаторов сообщил, что его ведомство решает, какие именно санкции из «полного списка возможных мер» следует выбрать и как их введение повлияет на интересы национальной безопасности США. «Санкции уже на подходе, но процесс требует времени», — указал тогда Фолкнер.

В августе 2018 года Госдепартамент США объявил о введении санкций против России, возложив на российские власти ответственность за применение в Великобритании отравляющего вещества «Новичок». Но тогда была задействована только часть ограничений, а именно запрет экспорта товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.