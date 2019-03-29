Туск созывает саммит ЕС по Brexit 29.03.2019, 19:07

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Сегодня британские депутаты в третий раз отклонили сделку по Brexit.

Глава Европейского совета Дональд Туск принял решение созвать саммит ЕС после провала голосования в парламенте Великобритании по Brexit.

"Принимая во внимание то, что палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать Европейский совет 10 апреля", - написал он в Twitter.

В свою очередь в Европейской комиссии призвали Лондон определиться с дальнейшими шагами по вопросу Brexit.

В Еврокомиссии подчеркнули, что сценарий "жесткого" Brexit, при котором 12 апреля Великобритания автоматически выходит из ЕС, является наиболее вероятным.

"ЕС готовится к этому с декабря 2017 года и теперь полностью готов к сценарию "без сделки" в полночь 12 апреля", - говорится в заявлении.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 29 марта 2019 г.

Напомним, что 29 марта парламент Великобритании в третий раз отклонил сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем, об условиях выхода из Европейского Союза.