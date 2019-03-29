«Название взяли из Польши, так что, надо на всю страну это оглашать?!» 7 29.03.2019, 19:10

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В Минске открывается магазин под названием «Бедрёнка».

С редакцией nn.by связался представитель магазина «Бедрёнка». Напомним, магазин с названием, которое калькирует известный польский бренд, появился на улице Харьковской в Минске.

Представитель белорусской «Бедрёнки» остался недоволен вниманием к магазину. Приводим его эмоциональный монолог.

«Скажите, а что, поляки открыли магазин «Бедрёнка» на Харьковской?

Я просто увидел в интернете, что поляки открыли магазин «Бедрёнка» на Харьковской. Это же вы в «нэт» кидаете такие объявления, картинки, люди стоят на крыльце, один в синем, другой — в коричневом, между собой тёрки трут, блин. Давайте не будем, что «открыли магазин».

Да, магазин открыли, название взяли из Польши, так что, надо на всю страну это оглашать, блин, может, еще интервью придете возьмете у меня?

В общем, магазин еще закрыт, вот в чем дело, и не надо сразу на поляков все переводить, блин. Претензия в том, что вы на всю Беларусь объявили, что открылся магазин «Бедрёнка», а он еще не открылся. Он еще не работает. Юлии Мицкевич передайте привет, блин.

Я смотрю, вам нечем заняться, блин, как только лазить по Минску, блин: «О! У поляков списали название!»

Может, еще что, блин, придумаете? Китайцы выпускают велосипеды «Аист», почему вы этого не помните? Все конторы продают велосипеды «Аист» китайские, почему вы об этом не пишете?

Магазин еще не работает, а вы уже разнесли на всю Беларусь. Это неплохо, но мне это не нравится. Всё, до свидания!»