В Ингушетии полицейский батальон встал на сторону протестующих 29.03.2019, 19:13

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Батальон расформировали.

Юрист и бывший пресс-секретарь главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова Калой Ахильгов заявил, что в республике расформировали батальон полиции, который во время митинга в Магасе 26 марта отказался разгонять протестующих.

Об этом он рассказал «МБХ медиа».

«Все произошло из-за истории, когда они не выполнили указ по разгону митингующих. Жертв среди митингующих не было благодаря этому полку, который не дал большому количеству росгвардейцев пройти на территорию, где находились митингующие», — сказал Ахильгов, уточнив, что были уволены 19 сотрудников батальона.

26 марта в столице республики Магас прошел согласованный митинг против поправок в закон о референдумах, одобренных заксобранием в конце февраля. Они предполагали, что на всеобщее голосование больше не будут выноситься вопросы об изменениях границ Ингушетии.

Правозащитник Магомед Муцольгов сообщал, что в однодневной акции приняли участие около 10 тысяч человек. По его словам, за ночь и утро силовики предприняли три попытки разгона протестующих. Жители Ингушетии прекратили митинг после обещания властей республики согласовать через пять дней новую акцию протеста.

Митинги в Магасе начались после подписания главами республик соглашения об изменении административных границ между Чечней и Ингушетией. Это произошло 26 сентября прошлого года. 4 октября документ был ратифицирован, а 16 октября он вступил в силу.