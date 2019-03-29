Российский рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США 2 29.03.2019, 19:25

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Фото: reuters

В США ждут одобрения Белым домом нового пакета антироссийских санкций за атаку в Солсбери.

Курс российского рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций. Курс доллара во время торгов поднимался до отметки 65,75 руб., курс евро — до 73,75 руб.

В течение дня, до сообщений СМИ, рубль незначительно снижался.

Индекс Мосбиржи, по данным на 18:25 по Минску, снизился на 0,1% по отношению к закрытию четверга, до 2491 пункта. Индекс РТС снизился на 0,74%, до 1198 пунктов.

По информации источников Bloomberg, Минфин и Госдепартамент США подготовили проект санкций в отношении России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в котором Вашингтон обвиняет Москву.

В данный момент новый пакет ограничений ожидает одобрения Белого дома.