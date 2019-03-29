Видеофакт: В Украине огромный самолет заходил на посадку боком

Видеофакт: В Украине огромный самолет заходил на посадку боком6
- 29.03.2019, 19:35
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Захватывающее видео приземления Ан-124.
В аэропорту Гостомель в Киевской области сняли на видео посадку самолета Ан-124. Это один из крупнейших серийных грузовых самолетов мира, чья длина составляет почти 69 метров, а высота — 21 метр. Но даже на такого гиганта влияет боковой ветер: при заходе на посадку самолет буквально развернуло по отношению к взлетно-посадочной полосе. К счастью, пилотам все равно удалось удачно приземлиться, передает tut.by.