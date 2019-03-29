Лидеры Армении и Азербайджана обсудили Нагорный Карабах в Вене 29.03.2019, 19:49

Ильхам Алиев (слева) и Никол Пашиня

Это первый официальный саммит премьера Армении и правителя Азербайджана по проблемам нагорно-карабахского урегулирования.

В Вене в пятницу, 29 марта, без объявления результатов и совместной пресс-конференции завершилась первая официальная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает DW.

По данным информационных агентств, в начале встречи присутствовали главы дипломатических ведомств двух стран, сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, личный представитель действующего председателя ОБСЕ. В дальнейшем переговоры прошли в режиме "тет-а-тет". "Встреча прошла нормально", - цитирует Пашиняна агентство dpa.

Договоренность о проведении саммита была достигнута в начале марта. Накануне отъезда в Вену Пашинян рассказал армянским СМИ, что планирует обсудить с Алиевым карабахское урегулирование без "конкретной повестки", а также возможность вовлечения в переговорный процесс самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Баку, утративший контроль над территорией Нагорного Карабаха в результате конфликта с Арменией в начале 1990-х годов, не признает Степанакерт и отказывается вести с ним переговоры.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху в недавнем заявлении также выступили против изменения формата переговоров по урегулированию конфликта. Сопредседателями группы, созданной в 1992 году для поисков путей мирного урегулирования, являются Россия, США и Франция. В состав группы также входят Азербайджан, Армения, Беларусь Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция.