Белорусских таксистов мечтают пересадить на Geely 10 29.03.2019, 20:02

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Фото с сайта 24minsk.by

Своими мечтами поделился первый заместитель министра промышленности Беларуси.

Об итогах года рассказал neg.by и.о. генерального директора СЗАО «БелДЖИ», первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский.

Более 11 тысяч автомобилей произведено в 2018 году по полному заводскому циклу – и это уже хороший показатель развития производства, считают на заводе.

«У нас есть и сварка, и окраска, есть и локализованные компоненты. Фактически, за прошлый год на заводе освоены все три модели автомобилей, 27 модификаций сегодня выпускается. Если раньше были только черно-белые авто, то сегодня мы имеем семь цветов. Если смотреть по модификациям – это более 180 различных исполнений этих машин», – рассказывает Г. Свидерский.

Найти рынки сбыта

По словам Г. Свидерского, на представленный в феврале этого года турбированный Geely Atlas 1.8 повысит и интерес со стороны покупателей, и реальный спрос. В планах «БелДЖИ» – увеличение объема продаж (в этом году – до 20 000 автомобилей) и расширение географии поставок.

«Мы ориентируемся не только на Беларусь. Большая половина произведенных автомобилей отправлена в РФ. Туда поставки продолжаются, уже действует 90 дилерских центров. Но мы хотим расширить географию», – отмечает топ-менеджер.

На заводе провели переговоры с партнерами из Литвы, Украины, Польши, Молдовы, Сербии. По признанию г-на Свидерского, они были непростыми, остаются вопросы сертификации, и все же они решаемы.

«Радует то, что все, кто видели наши автомобили и участвовали в переговорах, подтверждали, что у нас проходная цена. А технические характеристики – те, которые нужны заказчикам», – говорит он.

Проблемы и решения

Руководитель завода объяснил причину высокой стоимости автозапчастей (по мнению многих автолюбителей, она неоправданно завышена). Он считает, что корень проблемы кроется в не до конца отлаженном механизме поставок из Китая. Кроме того, по словам Свидерского, они столкнулись с высокими торговыми наценками на местах.

Поэтому в феврале была разослана директива по всем дилерам об ограничении ценовой надбавки – не более 35%. Идет и согласование с Китаем по ценам.

«Нам абсолютно понятно, что цены на запчасти и сервисное ТО должны быть адекватными. Заверяю, что рынок скоро увидит улучшение», – говорит эксперт.

«Бомбилам» – Geely

Эксперт рассуждает о том, как сделать, чтобы и завод процветал, и граждане страны зарабатывали. Как показала мировая практика, автопроизводители ориентированы на развитие рынка транспортных и таксомоторных услуг в своих странах.

«Мы подходим к тому, что должен быть свой парк такси. Для этого мы должны дать предпринимателям какой-нибудь инструмент, чтобы им было выгодно покупать наши автомобили. И мы думаем над такой программой, чтобы она позволяла людям зарабатывать на максимально комфортных условиях», – говорит Г. Свидерский.