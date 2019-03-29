Белорусских таксистов мечтают пересадить на Geely

Белорусских таксистов мечтают пересадить на Geely10
- 29.03.2019, 20:02
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Своими мечтами поделился первый заместитель министра промышленности Беларуси.
Об итогах года рассказал neg.by и.о. генерального директора СЗАО «БелДЖИ», первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский.
Более 11 тысяч автомобилей произведено в 2018 году по полному заводскому циклу – и это уже хороший показатель развития производства, считают на заводе.
«У нас есть и сварка, и окраска, есть и локализованные компоненты. Фактически, за прошлый год на заводе освоены все три модели автомобилей, 27 модификаций сегодня выпускается. Если раньше были только черно-белые авто, то сегодня мы имеем семь цветов. Если смотреть по модификациям – это более 180 различных исполнений этих машин», – рассказывает Г. Свидерский.
Найти рынки сбыта
По словам Г. Свидерского, на представленный в феврале этого года турбированный Geely Atlas 1.8 повысит и интерес со стороны покупателей, и реальный спрос. В планах «БелДЖИ» – увеличение объема продаж (в этом году – до 20 000 автомобилей) и расширение географии поставок.
«Мы ориентируемся не только на Беларусь. Большая половина произведенных автомобилей отправлена в РФ. Туда поставки продолжаются, уже действует 90 дилерских центров. Но мы хотим расширить географию», – отмечает топ-менеджер.
На заводе провели переговоры с партнерами из Литвы, Украины, Польши, Молдовы, Сербии. По признанию г-на Свидерского, они были непростыми, остаются вопросы сертификации, и все же они решаемы.
«Радует то, что все, кто видели наши автомобили и участвовали в переговорах, подтверждали, что у нас проходная цена. А технические характеристики – те, которые нужны заказчикам», – говорит он.
Проблемы и решения
Руководитель завода объяснил причину высокой стоимости автозапчастей (по мнению многих автолюбителей, она неоправданно завышена). Он считает, что корень проблемы кроется в не до конца отлаженном механизме поставок из Китая. Кроме того, по словам Свидерского, они столкнулись с высокими торговыми наценками на местах.
Поэтому в феврале была разослана директива по всем дилерам об ограничении ценовой надбавки – не более 35%. Идет и согласование с Китаем по ценам.
«Нам абсолютно понятно, что цены на запчасти и сервисное ТО должны быть адекватными. Заверяю, что рынок скоро увидит улучшение», – говорит эксперт.
«Бомбилам» – Geely
Эксперт рассуждает о том, как сделать, чтобы и завод процветал, и граждане страны зарабатывали. Как показала мировая практика, автопроизводители ориентированы на развитие рынка транспортных и таксомоторных услуг в своих странах.
«Мы подходим к тому, что должен быть свой парк такси. Для этого мы должны дать предпринимателям какой-нибудь инструмент, чтобы им было выгодно покупать наши автомобили. И мы думаем над такой программой, чтобы она позволяла людям зарабатывать на максимально комфортных условиях», – говорит Г. Свидерский.