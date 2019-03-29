Помпео уведомил Лаврова о второй волне санкций 3 29.03.2019, 20:11

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Майк Помпео

Фото: Reuters

Санкции введут против РФ в связи с отравлением Скрипалей.

Госсекретарь США Майк Помпео уведомил министра иностранных дел России Сергея Лаврова о намерении ввести против Москвы вторую волну санкций по делу об отравлении Скрипалей, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов.

По его словам, об этом Помпео заявил Лаврову в ходе телефонного разговора в конце февраля. «Он его проинформировал, что Соединенные Штаты предпримут действия, связанные с [американским] Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения [от 1991 года]», — сказал представитель американской администрации.

Эту информацию подтвердил РБК источник в МИДе РФ.

Первые американские санкции в ответ на отравление Скрипалей в Солсбери вступили в силу 27 августа 2018 года. Тогда была введена лишь часть ограничений — запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. В Госдепе заявили, что дополнительные санкции могут быть введены спустя три месяца, если власти России не согласятся предоставить гарантии неприменения химоружия.