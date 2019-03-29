закрыть
29 марта 2019, пятница, 21:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Виталий Кутузов: Я готов занять пост генсека АБФФ

4
  • 29.03.2019, 20:16
Виталий Кутузов

Должность генсека занимал Юрий Вергейчик, который стал первым заместителем председателя федерации.

Бывший форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов, который планировал выдвинуть свою кандидатуру на пост главы АБФФ, поделился мнением о команде нового руководства, а также признался, что не против занять должность генерального секретаря федерации.

– Видите в новой команде креативных людей, которые идут в ногу со временем?

– Ох, если перебирать каждого, наверное, это будет не совсем корректно с моей стороны. Люди занимают определенный пост, выполняют обязанности, поэтому с уважением отношусь к ним и к их труду. Только по истечении срока можно будет что-то сказать об их работе. А то сейчас с вами навешаем ярлыков, скажем, что этот плохой, этот хороший. Может же быть такое, что человек провел в футболе не так много времени, но любит его всей душой? И как раз найдет именно то, что по-настоящему необходимо. Футбол – это не только происходящее на поле. Сюда входят организационные вопросы, маркетинг и еще куча всего интересного.

– Исполком еще не выбрал генерального секретаря. Видите себя в этой роли?

– Да, вполне готов занять это место. Мне кажется, главное – желание работать, продвигать наш футбол, делать его лучше, и не так важно, на какой должность при этом находиться, – сказал Кутузов в разговоре с корреспондентом Tribuna.com.

Ранее сообщалось о том, что самый вероятным кандидатом на должность генерального секретаря АБФФ является Сергей Ильич.

Должность генерального секретаря занимал Юрий Вергейчик, который стал первым заместителем председателя федерации.


популярное за неделю

Мнение

По волне нашей памяти
По волне нашей памяти Ирина Халип
А если копнуть глубже?
А если копнуть глубже? Лилия Шевцова
Праздник на плантациях
Праздник на плантациях Николай Статкевич
Чрезвычайный назначенец
Чрезвычайный назначенец Владимир Халип