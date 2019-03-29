Виталий Кутузов: Я готов занять пост генсека АБФФ 4 29.03.2019, 20:16

Виталий Кутузов

Должность генсека занимал Юрий Вергейчик, который стал первым заместителем председателя федерации.

Бывший форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов, который планировал выдвинуть свою кандидатуру на пост главы АБФФ, поделился мнением о команде нового руководства, а также признался, что не против занять должность генерального секретаря федерации.

– Видите в новой команде креативных людей, которые идут в ногу со временем?

– Ох, если перебирать каждого, наверное, это будет не совсем корректно с моей стороны. Люди занимают определенный пост, выполняют обязанности, поэтому с уважением отношусь к ним и к их труду. Только по истечении срока можно будет что-то сказать об их работе. А то сейчас с вами навешаем ярлыков, скажем, что этот плохой, этот хороший. Может же быть такое, что человек провел в футболе не так много времени, но любит его всей душой? И как раз найдет именно то, что по-настоящему необходимо. Футбол – это не только происходящее на поле. Сюда входят организационные вопросы, маркетинг и еще куча всего интересного.

– Исполком еще не выбрал генерального секретаря. Видите себя в этой роли?

– Да, вполне готов занять это место. Мне кажется, главное – желание работать, продвигать наш футбол, делать его лучше, и не так важно, на какой должность при этом находиться, – сказал Кутузов в разговоре с корреспондентом Tribuna.com.

Ранее сообщалось о том, что самый вероятным кандидатом на должность генерального секретаря АБФФ является Сергей Ильич.

Должность генерального секретаря занимал Юрий Вергейчик, который стал первым заместителем председателя федерации.