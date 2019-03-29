Судный день Телеграм-канал «Запретное мнение»

29.03.2019, 20:21

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Фото: Reuters

Ситуация в Венесуэле продолжает накаляться.

И.о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо наконец-то призвал граждан подготовиться к освобождению страны от продолжающего незаконно удерживать власть Мадуро:

"Режим хочет, чтобы мы привыкли к трагедии, но здесь есть люди, желающие отстоять свои права. Пришло время подготовиться к проведению операции "Свобода" и оказать максимальное давление [на власть] для окончательного прекращения узурпации. Первые тактические действия пройдут уже 6 апреля по всей стране".

В Венесуэле на этой неделе произошёл очередной блэкаут, в результате чего более 80% территории страны вновь остались без электроэнергии.

Ключевая для страны электростанция Эль-Гури отрезана от энергосистемы разваливающимися узлами передачи энергии. Снова взрываются подстанции - цепную реакцию запустил взрыв подстанции в районе самой Эль-Гури, затем начались взрывы на местных трансформаторах.

"Диктатор Автобусного Парка" традиционно обвинил в случившемся "диверсантов", которые из снайперских винтовок поразили ГЭС Эль-Гури, в результате чего она была вынуждена аварийно остановить свою работу.

Примечательно, что "диверсантов" почему-то видит исключительно сам Мадуро — даже подконтрольные режиму следственные группы никаких следов диверсий не обнаружили. Шизофрения или воздействие кокаина?

Помимо этого был арестован секретарь Гуайдо. Видимо, по мнению друга Путина это как-то должно помочь (на самом деле, нет).

Ситуация в Венесуэле продолжает накаляться и что-то нам подсказывает: мы накануне грандиозного шухера.

Тем временем, Дональд Трамп недвусмысленно предостерёг Кремль от военной поддержки Режима Мадуро в случае начала уличных столкновений, подчеркнув, что "США рассматривают все варианты с целью заставить путинскую РФ убраться из Венесуэлы".

Все стороны венесуэльского конфликта продолжают повышать свои ставки, фактически идя ва-банк.

"Маленький" нюанс заключается лишь в том, что у пребывающей в серьёзном кризисе РФ "банк" несоразмерно меньше западного.

Путин оказался не способен предоставить в распоряжение дорогому другу хотя бы команды инженеров, способную наладить в стране энергосистему.

А с одними военными, да "гибридными" боевиками в 2019 году во внешнеполитических "играх" — не победить.

Телеграм-канал «Запретное мнение»