Судный день
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 29.03.2019, 20:21
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Ситуация в Венесуэле продолжает накаляться.
И.о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо наконец-то призвал граждан подготовиться к освобождению страны от продолжающего незаконно удерживать власть Мадуро:
"Режим хочет, чтобы мы привыкли к трагедии, но здесь есть люди, желающие отстоять свои права. Пришло время подготовиться к проведению операции "Свобода" и оказать максимальное давление [на власть] для окончательного прекращения узурпации. Первые тактические действия пройдут уже 6 апреля по всей стране".
В Венесуэле на этой неделе произошёл очередной блэкаут, в результате чего более 80% территории страны вновь остались без электроэнергии.
Ключевая для страны электростанция Эль-Гури отрезана от энергосистемы разваливающимися узлами передачи энергии. Снова взрываются подстанции - цепную реакцию запустил взрыв подстанции в районе самой Эль-Гури, затем начались взрывы на местных трансформаторах.
"Диктатор Автобусного Парка" традиционно обвинил в случившемся "диверсантов", которые из снайперских винтовок поразили ГЭС Эль-Гури, в результате чего она была вынуждена аварийно остановить свою работу.
Примечательно, что "диверсантов" почему-то видит исключительно сам Мадуро — даже подконтрольные режиму следственные группы никаких следов диверсий не обнаружили. Шизофрения или воздействие кокаина?
Помимо этого был арестован секретарь Гуайдо. Видимо, по мнению друга Путина это как-то должно помочь (на самом деле, нет).
Ситуация в Венесуэле продолжает накаляться и что-то нам подсказывает: мы накануне грандиозного шухера.
Тем временем, Дональд Трамп недвусмысленно предостерёг Кремль от военной поддержки Режима Мадуро в случае начала уличных столкновений, подчеркнув, что "США рассматривают все варианты с целью заставить путинскую РФ убраться из Венесуэлы".
Все стороны венесуэльского конфликта продолжают повышать свои ставки, фактически идя ва-банк.
"Маленький" нюанс заключается лишь в том, что у пребывающей в серьёзном кризисе РФ "банк" несоразмерно меньше западного.
Путин оказался не способен предоставить в распоряжение дорогому другу хотя бы команды инженеров, способную наладить в стране энергосистему.
А с одними военными, да "гибридными" боевиками в 2019 году во внешнеполитических "играх" — не победить.
Телеграм-канал «Запретное мнение»