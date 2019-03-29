В Вильнюсе создали Белорусский общественный комитет памяти повстанцев 1863 года 29.03.2019, 20:33

В Национальном музее Литвы состоялась публичная дискуссия.

В Национальном музее Литвы в Вильнюсе прошла открытая публичная дискуссия относительно участия Беларуси и белорусов в торжествах перезахоронения останков повстанцев, найденных на Замковой горе в Вильнюсе в результате археологических раскопок 2016-2018 гг. Дискуссия прошла 23 марта, передает «Белсат».

В дискуссии приняли участие литовские археологи и историки Гитис Грыжас, Валдас Степонайтис, Жигинтас Бучис и Альвидас Никжентайтис, который является членом Государственной комиссии Литвы, созданной специально в связи с находками на Замковой горе (горе Гедимина).

С белорусской стороны в дискуссии участвовали историки Александр Смоленчук, Язеп Янушкевич, Василий Герасимчик, Александр Адамкович и представители общественных организаций.

Наибольшее внимание присутствующих вызвала информация литовских коллег об идентификации останков лидера восстания Кастуся Калиновского (1838-1864). Альвидас Никжентайтис сообщил об отсутствии интереса беларуских дипломатических служб в Литве к деятельности упомянутой Государственной комиссии.

По итогам дискуссии было принято решение о создании Белорусского общественного комитета памяти повстанцев 1863-1864гг. из представителей белорусских общественных и культурных организаций. В состав рабочей группы, которая будет вести переговоры с Государственной комиссией Литвы и другими учреждениями ответственными за перезахоронение и чествование памяти повстанцев 1863-1864 гг. вошли сотрудник профессор Института славистики ПАН доктор исторических наук Александр Смоленчук (председатель), председатель Общества белорусской культуры в Литве доктор гуманитарных наук Александр Адамкович и руководитель инициативы «Белорусская Национальная Память» Анатолий Михновец.

В ближайшее время рабочая группа Белорусского общественного комитета памяти повстанцев 1863-1864 гг. проведет встречи с представителями литовской стороны и проведёт пресс-конференцию по вопросам дальнейшей работы Общественного комитета.

Все кого интересует проблематика белорусской исторической памяти может присоединяться к работе Белорусского общественного комитета памяти повстанцев 1863-1864 гг.

Контакты: Анатолий Михновец, anatol@michnaviec.org