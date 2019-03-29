Шведская школьница вывела на улицы Берлина свыше 20 тысяч подростков 29.03.2019, 20:54

В центре германской столицы состоялось шествие школьников против изменения климата.

Свыше 20 тысяч подростков и молодых людей собрались в пятницу, 29 марта, у Бранденбургских ворот в Берлине, где в рамках акции движения Fridays for Future ("Пятницы ради будущего") выступила шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг, которая борется против изменения климата в мире, передает DW.

"Когда мы говорим, что беспокоимся о будущем нашей цивилизации, они гладят нас по головке и говорят: "Не волнуйся, все будет хорошо", - обратилась Тунберг к собравшимся.

"Однако мы должны волноваться, мы должны паниковать. И под паникой я не имею в виду - бегать и кричать. Я имею в виду - выйти из нашей зоны комфорта, поскольку в период кризиса вы меняете свое поведение", - пояснила она.

16-летняя Тунберг на протяжении нескольких месяцев каждую пятницу вместо уроков в школе выходит на пикет по защите климата. В 2018 году девушку с синдромом Аспергера внесли в список 25 самых влиятельных подростков мира.

Многое из сказанного в пятницу в Берлине совпадало с высказываниями активистки на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе.

"Наш дом горит"

Демонстранты прошли шествием от Парка инвалидов в центральном административном округе Mitte через правительственный квартал до Бранденбургских ворот. Как передает газета Aftonbladet, многие принесли с собой самодельные плакаты с лозунгами: "Становится жарко", "Наш дом горит". Сама Тунберг держала плакат с надписью на шведском: "Школьники бастуют в защиту климата".

К акциям Греты Тунберг присоединились тысячи школьников. Вместо того, чтобы по пятницам посещать занятия, они проводят демонстрации под девизом Fridays for Future. То, что начиналось с единичного пикета, переросло в целое протестное движение по всему миру.