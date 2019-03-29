Я очень уважаю государство! Виктор Шендерович

29.03.2019, 21:01

Виктор Шендеров

Виктор Шендерович - о принятии в РФ закона о неуважении к государству.

Сегодня, когда закон о неуважении к государству вступил наконец в свою законную силу, считаю своей обязанностью сказать прямо: я очень уважаю государство!

И когда, чудесным образом, оно вдруг появится по месту моего жительства, вместо той бандитско-лубянской малины, которая тут рулит в настоящее время под двуглавым орлом, спи@@енным в процессе захвата власти, — я немедленно выражу этому государству свое полное уважение и гражданскую приязнь.

Виктор Шендерович, «Эхо Москвы»