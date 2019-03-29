Мама пропавшего из части в Печах солдата: Пока Сашу положили в больницу 12 29.03.2019, 21:07

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фото с сайта onliner.by

Солдата, который 10 дней назад сбежал из воинской части в Печах, нашли под Смолевичами.

Сегодня в поселке Дорожный Смолевичского района представителями Борисовской военной комендатуры задержан рядовой Александр Невмержицкий, которого 10 дней искали военные, милиция и пограничники. Об этом проинформировало Министерство обороны. Напомним, молодой солдат исчез из учебки в Печах 19 марта.

От места задержания до Печей около 30 километров.

Военные говорят, что, по предварительным данным, эта самоволка не связана с какими-либо противоправными действиями в отношении рядового Невмержицкого. Правовая оценка правонарушению будет дана в рамках расследования уголовного дела, возбужденного командиром воинской части 22 марта по статье 445 (самовольное оставление части), сообщает сайт МО.

Пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров уточнил Onliner, что между временем ухода и задержанием бойца прошло меньше 10 суток. Это ключевой момент, благодаря которому солдат может отделаться относительно легким наказанием.

Дело в том, что, согласно ст. 445, если с момента оставления части прошло меньше 10 дней, предусмотрена ответственность по более легкой первой части статьи. Максимум — это арест. В случае, если суд изберет эту меру наказания, отбывать арест придется на гауптвахте.

Если бы солдат объявился несколькими часами позже (при условии отсутствия не больше месяца), ему грозил бы срок до трех лет.

После обеда удалось связаться с мамой парня Натальей.

— Пока мы никаких подробностей не знаем. Нам только позвонили и сказали, что Сашу нашли. Вы не представляете, как я рада! Такой камень с души свалился, — рассказала Наталья. — Сейчас Сашу положили в больницу, сказали, что немного подлечат, дальше будем узнавать подробности.