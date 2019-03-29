Минское «Динамо» представило фильм о легендарном Александре Прокопенко 5 29.03.2019, 21:25

Документальный фильм посвящен 30-летию со дня смерти «народного футболиста».

Пресс-служба минского «Динамо» представила документальный фильм, посвященный 30-летию со дня смерти легендарного белорусского футболиста Александра Прокопенко.

В фильме принимали участие Валентин Домашевич (легендарный детский тренер Беларуси), Ирина Василевская (супруга Петра Василевского, друг семьи), поэт Игорь Пискун, диктор стадиона «Динамо» Леонид Бондарович, тренер вратарей столичного клуба Александр Мартешкин, болельщики Сергей Демидов, Игорь Тараканов, Николай Зуйко, а также сын футболиста Дмитрий Прокопенко.