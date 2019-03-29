Миллион жителей Алжира требует отставки правителя 1 29.03.2019, 22:10

Демонстранты требуют не только отставки 82-летнего правителя, но и формирования нового правительства страны.

В столице Алжира прошла самая массовая демонстрация за шесть недель протестов в этой североафриканской стране. Как сообщает в пятницу, 29 марта, со ссылкой на местную полицию агентство Reuters, число митингующих составило около 1 млн человек, передает DW.

Протестующие требуют отставки действующего правителя Алжира Абдельазиза Бутефлики и его правительства. Численность демонстрантов, отмечает агентство AFP, показывает, что жители страны не согласны с предложениями отстранить от власти только главу государства, прозвучавшими из кругов политической элиты Алжира. В частности с таким призывом 26 марта выступил замминистра обороны страны и начальник штаба национальной народной армии Ахмед Гаид Салех в телеобращении к нации. Днем позже аналогичное предложение - задействовать параграф 102 Конституции Алжира, позволяющий конституционному совету страны объявить пост президента вакантным, если глава государства неспособен исполнять свои обязанности - озвучил исполняющий обязанности премьер-министра Алжира Ахмед Уяхья.

Демонстранты считают эти выступления тактическим ходом, предпринимаемым политической элитой, желающей сохранить свое влияние и после смены действующего главы государства. "Бутефлика, возьми с собой Гаида Салаха, когда уйдешь", - скандировали протестующие и требовали создания нового правительства.

Абдельазиз Бутефлика правит Алжиром на протяжении 20 лет. Однако после инсульта, случившегося с ним в 2013 году, он избегает появляться на публике. Начиная с 22 февраля 2019 года, противники 82-летнего президента практически ежедневно выходят на улицы городов страны, чтобы добиться "радикальной смены режима". Число участников протестных акций заметно увеличилось после того, как 11 марта, Бутефлика пообещал не выдвигать свою кандидатуру на пятый срок. При этом он, однако, объявил о переносе на более поздний срок президентских выборов, первоначально намеченных на 18 апреля. Протестующие полагают, что правитель намерен таким образом сохранить должность даже после истечения мандата.