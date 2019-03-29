Уже треть газа Польша покупает не в России 29.03.2019, 22:38

Польша освобождается от российской газовой зависимости.

В последние дни в Свиноуйсьце приплыла 54-я поставка сжиженного природного газа.

Через терминал в Польшу попало уже более 6 млд кубометров газа, что соответствует почти 1/3 годовому польскому востребованию на газ, передает «Польскае радыё».

Последний танкер приплыл из Норвегии. Это один из основных источников поставок. Другим важным направлением являются США, также Катар. Таким образом Польша медленно освобождается от российской зависимости. Хотя далее восточное направление в поставках газа преобладает, то все большее значение имеет именно сжиженный природный газ с Запада и Юга. Это хорошо видно в документах Польской нефтегазовой компании (PGNiG) за 2014-2018 годы.

По словам компании, в 2018 году из России поставлено на 0,7 млд кубометров газа меньше, чем годом ранее. В свою очередь сжиженного природного газа из Катара, США и Норвегии поставлено на 1 млд кубометров больше. Расписанная на годы стратегия ограничения поставок с востока реализуется шаг за шагом.