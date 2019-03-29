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Первый гол футбольного чемпионата Беларуси забил камерунец

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  • 29.03.2019, 22:15
Жозеф-Янник Н'Дженг
Фото: fcneman.by

Легионер гродненского «Немана» отлично реализовал штрафной удар.

Первый гол футбольного чемпионата Беларуси забил камерунец Жозеф-Янник Н'Дженг. На 9-й минуте гостевого поединка с "Гомелем" легионер гродненского "Немана" отлично реализовал штрафной удар, передает euroradio.fm.

Гродненцы победили гомельчан со счетом 3:2.

Форвард появился в составе "Немана" в сентябре 2018 года. Недавно ему исполнилось 29 лет.

В первом матче тура "Минск" — "Витебск" была зафиксирована нулевая ничья.


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