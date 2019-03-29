Первый гол футбольного чемпионата Беларуси забил камерунец1
- 29.03.2019, 22:15
Легионер гродненского «Немана» отлично реализовал штрафной удар.
Первый гол футбольного чемпионата Беларуси забил камерунец Жозеф-Янник Н'Дженг. На 9-й минуте гостевого поединка с "Гомелем" легионер гродненского "Немана" отлично реализовал штрафной удар, передает euroradio.fm.
Гродненцы победили гомельчан со счетом 3:2.
Форвард появился в составе "Немана" в сентябре 2018 года. Недавно ему исполнилось 29 лет.
В первом матче тура "Минск" — "Витебск" была зафиксирована нулевая ничья.