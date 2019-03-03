В Алжире десятки тысяч протестующих потребовали ухода президента Бутефлики 1 3.03.2019, 8:00

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Выступления стали самыми крупными со времён Арабской весны 2011 года.

Десятки тысяч протестующих вышли 2 марта на улицы Алжира, чтобы потребовать от 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики отказаться от выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах, назначенных на 18 апреля, сообщает svoboda.org.

В столкновениях с полицией пострадали более 180 человек. Нынешние протестные выступления стали самыми крупными со времён Арабской весны 2011 года. Они последовали за решением правящей партии "Фронт национального освобождения" вновь выдвинуть Бутефлику в президенты.

Он возглавляет Алжир с 1999 года. В 2013 году на Бутефлику было совершено покушение, после которого он передвигается только в инвалидном кресле, редко появляется на публике. Швейцарские СМИ сообщили, что Бутефлика находится в университетской клинике Женевы.