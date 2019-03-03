Виктория Азаренко: Это мой первый титул с тех пор, как я стала мамой 3 3.03.2019, 12:54

Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка прокомментировала победу в парном разряде на турнире в Акапулько.

Виктория Азаренко высказалась в СМИ по поводу своей победы в парном разряде на турнире в Акапулько.

— Вся эта неделя была то еще приключение, поэтому рада, что стою здесь с трофеем. Это мой первый титул с тех пор, как я стала мамой, так что это особенный случай, — приводит слова официальный сайт ВТА, сообщает pressball.by.

Для Азаренко это седьмой парный титул в турнирах ВТА. Предыдущий раз она выиграла титул в парном разряде 31 июля 2011 года в американском Стэнфорде вместе с россиянкой Марией Кириленко.