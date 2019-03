Топ-10 исторических загадок, которые были разгаданы недавно 1 3.03.2019, 13:04

Человечество всегда стремилось сделать неизвестное известным.

Загадки притягивают нас. Нам нравится о них читать, смотреть шоу и пытаться их разгадать. Человечество всегда стремилось сделать неизвестное известным. По прошествии многих лет мы нашли новые ответы на некоторые вопросы, загадки и головоломки нашего мира. Маловероятно, что история когда-нибудь откроет для нас все свои секреты, но, по крайней мере, нам удалось заполнить еще несколько белых пятен в нашем коллективном невежестве, пишет bugaga.ru.

10. Гибель мамонтов мужского пола

В 2017 году ученые полагали, что нашли ответ на загадку, оставленную в древних окаменелостях животных: почему почти 70 процентов останков мохнатых мамонтов принадлежат самцам. Исследовательская группа, возглавляемая Шведским Музеем Естественной Истории (Swedish Museum of Natural History) сделала вывод о том, что, хотя количество мужских и женских особей было почти равным при рождении, оно искажалось из-за иерархии и условий жизни представителей общества мамонтов.

Подобно современным слонам, их мохнатые коллеги жили группами во главе с более старой самкой- матриархом. Эти группы состояли, в основном, из самок мамонтов и их детенышей. Самцов изгоняли, когда они достигали половой зрелости, и те отправлялись жить самостоятельно или формировали холостяцкие группы. Без поддержки стада и опыта матриарха эти молодые самцы вели более «рискованную жизнь».

Хотя такое поведение приводило к большему количеству смертей, оно также способствовало сохранению останков. Одинокие мамонты-самцы часто становились жертвами естественных ловушек смерти, таких как ямы, болота и трещины в леднике. В результате их останки были захоронены и защищены от влияния внешних условий, в отличие от останков большинства других животных Ледникового периода, в том числе самок мамонтов.

9. Пропавшая семейная пара из Швейцарии

Однажды Марселин Дюмулин (Marcelin Dumoulin) и его жена Франсин (Francine) отправились на луг возле швейцарской деревни Чандолин (Chandolin), чтобы покормить и подоить своих коров. После этого в течение 75 лет их больше никто не видел. Чета Дюмулин исчезла 15 августа 1942 года. Их, наконец, нашли в июле 2017 года, когда таящий ледник открыл миру их замерзшие тела. Во льду были обнаружены останки вместе с вещами и личными документами. Проведенный анализ ДНК подтвердили, что тела принадлежали Марселину и Франсине Дюмулин.

Похоже, что пара упала в трещину, где они оставались скрытыми на протяжении десятилетий. Как только ледник Цанфлерона (Tsanfleuron Glacier) стал отступать, под ним обнаружились тела. По мнению региональных властей, такого рода вещи не являются редкостью. Из-за изменения климата, отступающие ледники регулярно открывают замерзшие останки людей, которые исчезли года или даже десятилетия назад.

8. Обнаружение американского крейсера USS Indianapolis

В 1945 году затопление крейсера USS Indianapolis привело к самой массовой гибели людей в истории ВМС США, последовавшей в результате кораблекрушения. Крейсер выполнял секретную миссию по доставке частей для атомной бомбы «Little Boy» на базу ВВС США, расположенную в Тиниане (Tinian). Впоследствии корабль поступил на службу, но вскоре был торпедирован японской подводной лодкой, направлявшейся на Филиппины. Из 1 196 членов экипажа выжили только 316 человек.

Судно прочно вошло в поп-культуру благодаря фильму «Челюсти», в котором капитан Квинт (Captain Quint), изображенный как выживший после гибели Индианаполиса, рассказывает запоминающуюся историю о том, как люди, оказавшиеся в воде, в течение четырех дней становились жертвами акул, прежде, чем их спасли. Что касается самого судна, то оно затонуло всего за 12 минут, прежде, чем экипаж успел отправить сигнала бедствия, и легло на океанское дно где-то между Гуамом и Филиппинами.

В течение последних двух десятилетий две экспедиции, вооружившись последними технологиями, пытались обнаружить обломки корабля. В 2016 году снова появилась надежда, когда записи показали, что USS Indianapolis прошел рядом с другим кораблем за 11 часов до того, как его подбили. Взяв за ориентир маршрут этого судна, новая экспедиция, финансируемая соучредителем Microsoft Полом Алленом (Paul Allen), определила местоположение кораблекрушения. Спустя год они, наконец, обнаружили USS Indianapolis в северной части Тихого океана на глубине 5500 метров.

7. Краски для Терракотовой армии

Исследователи из Китая считают, что они решили загадку краски, используемой для знаменитой Терракотовой армии, возраст которой насчитывает 2200 лет. Обнаруженная в 1974 году, Терракотовая армия представляет собой обширную коллекцию из почти 9 000 статуй, представляющих солдат, колесницы, и лошадей, которые были погребены вместе с первым императором Китая Цинь Ши Хуангом (Qin Shi Huang), чтобы выполнять роль императорской гвардии в загробном мире.

Когда они были найдены, некоторые из скульптур все еще содержали пятна красочного пигмента и мелкие остатки связующего материала, что очень редко встречается у статуй, погребенных более двух тысячелетий под землей в насыщенных водой породах. Ранее были идентифицированы пигменты краски – ими оказались неорганические соединения, такие как киноварь, азурит и малахит, - но связующее вещество и сам метод, используемый для раскрашивания Терракотовой армии, до сих пор оставались неясными.

Чтобы найти ответ, китайские ученые использовали новейшую технологию под названием матрично-активированная лазерная десорбция/ионизация методом лазерной десорбции/МАЛДИ. Высокий уровень чувствительности позволил получить точные результаты, несмотря на остаточные количества связующего агента. Затем результаты сравнили с «искусственно состаренными» образцами. Согласно исследованию, древние художники династии Цинь сначала покрывали скульптуры одним или двумя слоями лака, полученного из дерева Токсикодендрон (Toxicodendron), широко известного как «китайское лаковое дерево». Затем они наносили слои разной краски, либо, в большинстве случаев, использовали клейкий материал, изготовленные из животной клейковины.

6. Загадка кровавого водопада

В 1911 году географ Томас Гриффит Тейлор (Thomas Griffith Taylor) обнаружил любопытный поток воды, вытекающей из ледника Тейлор (Taylor Glacier) в Восточной Антарктиде. Этот поток получил название Кровавый водопад из-за его красного цвета, что озадачивало ученых более века. Сначала думали, что такой цвет воды обусловлен содержанием красных водорослей. Однако позже эта теория была опровергнута, а исследователи пришли к выводу, что воду в красный цвет окрашивает оксид железа, хотя вплоть до 2017 года было непонятно почему так происходит. В результате совместного исследования, проведенного Колледжем Колорадо (Colorado College) и Университетом Аляски Фэрбенкс (University of Alaska Fairbanks), в котором использовался эхо-зондирующий радар, было обнаружено, что водопад связан с большим источником соленой воды, которая могла быть скрыта под ледником Тейлора более миллиона лет.

Из-за высокой концентрации солей 91-метровый путь, который проделывала соленая вода, хорошо просматривался в окружающем ее пресном льде. Однако исследователи были поражены тем, что вообще смогли обнаружить здесь воду в жидком состоянии, что они считали невозможным в условиях холодной ледяной массы. Фактически, получается, что ледник Тейлор - самый холодный ледник, в котором постоянно текла вода.

Открытие имеет особенно важное значение для астробиологов, которые считают, что суровые условия, похожие на те, что окружают Кровавый водопад, можно сравнить с теми, которые обнаруживаются на других планетах, таких как луна Юпитера Европа. Это обеспечивает им относительно легкий доступ к микроорганизмам, живущим в экстремальных условиях, без необходимости бурить ледяные шапки и нарушать природную среду.

5. Почему вымерли самые крупные приматы?

Хотя в целом принято считать, что Гигантопитек (Gigantopithecus) был самым большим приматом, когда-либо бродившим по Земле, несколько имеющихся в нашем распоряжении окаменелостей рисуют нам неясную картину его истинного размера. Эксперты полагают, что его рост составлял примерно 1,8-3 метров, а вес – от 200 до 500 килограммов. Они также не могут точно сказать, как долго просуществовал Гигантопитек, хотя полагают, что гигантская обезьяна обитала на нашей планете примерно 9 000 000 000 - 100 000 лет назад.

Несмотря на всю неопределенность, связанную с этим приматом, исследователи из Шенкенбергского Центра Эволюции Человека и Палеоэкологии (HEP) в Германии (Senckenberg Center for Human Evolution and Palaeoenvironment (HEP) in Germany) полагают, что раскрыли, по крайней мере, одну тайну, окружающую приматов: почему вымер Гигантопитек. По их словам, обезьяна вымерла из-за ее неспособности адаптироваться.

Изучив зубную эмаль окаменелостей, ученые пришли к выводу, что Гигантопитек был исключительно вегетарианцем, но он не питался только бамбуком, как предлагали некоторые. Такая диета ограничивала место обитания приматов лесами. Однако во время Плейстоцена большие площади лесистых ландшафтов в Китае и Таиланде, где жил Гигантопитек, превратились в саванны. Это оказало большое влияние на источники пищи обезьян, что привело к их исчезновению, прежде чем они смогли адаптироваться к новой диете.

4. Полет Барри Троя (Barry Troy)

25 февраля 1958 года лейтенант Уильям Томас Барри Трой (William Thomas Barry Troy) из Королевского канадского флота (Royal Canadian Navy) летел на самолете F2H-3 Banshee на военно-морскую базу в Майпорте (Mayport), штат Флорида. Однако 29-летний пилот выпал из своего формирования, в которое входили четыре самолета, и больше его не видели. Хотя он считается погибшим, все, что от него осталось это шлем и колесо самолета.

В 2017 году ураган «Ирма» стал одним из самых разрушительных, в результате которого погибло более 100 человек и был причинен ущерб на десятки миллиардов долларов. Но еще одна вещь, которую сделала «Ирма» - помогла объяснить тайну исчезновения лейтенанта Троя длиною в 59-лет.

Лесничий из Ханна-парка во Флориде (Florida’s Hanna Park) увидел кучу обломков на берегу. При ближайшем рассмотрении он заметил парашютные снасти с надписью «Lt. (P) Troy» на ремне безопасности. Скорее всего, парашют был погребен под песчаными дюнами в течение десятилетий, прежде чем попасть на поверхность в результате урагана. Оказалось, что парашют никогда не был раскрыт. Никаких человеческих останков или значительных обломков самолета не было найдено, поэтому до сих пор неясно, упал ли самолет лейтенанта Троя в том же районе.

3. Загадка тибетского проса

Новое сельскохозяйственное исследование Университета штата Вашингтон (Washington State University) призвано дать ответ на причины массового исхода, наблюдавшегося на окраинах Тибетского плато примерно 4000 лет назад. Согласно исследованиям команды, возглавляемой археологом Джейдом Д'Алпоим Гедедом (Jade D’Alpoim Guedes), причиной могло послужить изменение климата, которое заставило людей покинуть Восточное Тибетское нагорье потому, что они не смогли выращивать просо, являвшееся для них основным источником пищи.

Археологические данные свидетельствуют, что просо являлось основной культурой, выращиваемой в этом районе в конце теплого периода, известного как Голоцен Климатический Оптимум (Holocene Climatic Optimum). После этого глобальная температура снизилась, что негативно сказалось на сельском хозяйстве Тибета. Просо очень трудно выращивать, поскольку растение очень теплолюбиво.

Из-за нехватки продовольствия все больше и больше людей отправлялись на поиски более зеленых пастбищ. Только спустя 300 лет этот регион начал восстанавливаться, когда стали выращивать пшеницу и ячмень, которые лучше переносили холод и почти сразу стали предпочтительными культурами. Удивительно, но древние семена проса могут дать о себе знать в ближайшем будущем, поскольку Тибетское плато сейчас является одной из областей с самыми высокими температурами на планете.

2. Загадка вымирания Тасманского тигра

Последнее сумчатое этого вида, известного как Тасманский тигр, умерло в неволе в 1936 году. С тех пор тысячи людей сообщили о том, что видели это животное, но это не было подтверждено, поэтому через 50 лет тигра официально объявили вымершим. Хотя существование тигра все еще рассматривается, исследователи полагают, что они решили другую связанную с животным загадку: почему тигр выжил на острове Тасмания, когда он вымер в материковой части Австралии тысячи лет назад.

Одна гипотеза утверждала, что популяцию тигров, живущих на материке погубила болезнь. Другая теория склонялась к тому, что тигр исчез в результате конкуренции с динго – животным которого нет в Тасмании. Тем не менее, исследователи из Университета Аделаиды (University of Adelaide) утверждают, что к исчезновению материковой популяции тигров привело изменение климата, в частности засуха, вызванная погодным катаклизмом аналогичным урагану Эль-Ниньо (El Ni?o).

Ученые из Австралийского Центра Древней ДНК (Australian Center for Ancient DNA) выделили 51 новый геном ДНК из окаменелостей тигра. Их результаты показали, что примерно 25 000 лет назад популяция тасманских тигров в Южной Австралии разделилась на западную и восточную. Они также показали, что засуха оказала отрицательное влияние на количество тигров в Тасмании, но более обильные осадки защитили остров от жаркой погоды. Поэтому популяция животных смогла восстановиться, прежде чем сюда в 18 веке прибыли европейцы.

1. Раскрытие самого старого нераскрытого убийства в Америке

В 1607 году Джеймстаун (Jamestown), штат Вирджиния, стал первым постоянным английским поселением в Северной и Южной Америке. В течение последних двух десятилетий он также находился на переднем крае археологических раскопок, посвященных колониальной Америке, так как проект восстановления Джеймстауна привел к обнаружению руин настоящего форта Джеймса (James Fort).

Первоначально планировалось, что раскопки продлятся всего десять лет, но постепенно они растянулись на неопределенный срок из-за того, что в процессе раскопок открывались все новые артефакты и знания. Часть артефактов, обнаруженных в 1996 году включала в себя скелет молодого человека, обозначенного как JR102C. Ему выстрелили в правую ногу, а свинцовая пуля была обнаружена рядом с останками. Эта смерть 400-летней давности стала нераскрытым убийством.

С момента обнаружения останков прошло 17 лет, и в 2013 году судебные археологи объявили, что они идентифицировали не только жертву, но и его убийцу. Они считают, что JR102C был застрелен на дуэли, поскольку пуля попала в область колена, что указывает на то, что человек был повернут боком. На основании записей и других доказательств исследователи назвали имена Джорджа Харрисона (George Harrison) в качестве JR102C и торговца по имени Ричард Стивенс (Richard Stephens) в качестве его убийцы. Они сошлись на дуэли в 1624 году, в которой последний прострелил первому ногу, а затем Харрисон умер от потери крови.