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Болтон: Мадуро лжет о помощи из России

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  • 3.03.2019, 13:11
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Джон Болтон

Узурпатор нанимает преступников, чтобы сжигать продукты питания и лекарства.

Правитель Венесуэлы Николас Мадуро, которого парламент страны считает нелегитимным, солгал о получении гуманитарной помощи из России, заявил 3 марта в Twitter советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, сообщает gordonua.com.

"Мадуро солгал о гуманитарном кризисе в Венесуэле, он нанимает преступников, чтобы сжигать продукты питания и лекарства, предназначенные для венесуэльского народа. А теперь он лжет о предполагаемой помощи из России", – написал Болтон.

Так Болтон отреагировал на сообщения о передаче 7,5 тонн лекарств и медицинского оборудования из России. 22 февраля канал "RT на русском" в YouTube опубликовал "кадры" доставки гуманитарной помощи.

В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Николас Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента. 15 января подконтрольный оппозиции парламент объявил Мадуро узурпатором.

23 января глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что признает это решение.

31 января Европарламент признал Гуайдо законным руководителем Венесуэлы. 4 февраля 19 стран Европейского союза приняли совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом этой страны.


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