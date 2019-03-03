Сын погибшей от отравления «Новичком» обратился к Путину 7 3.03.2019, 13:28

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Эван Хоуп

Фото: Sunday Mirror

Британец требует справедливости.

Сын Дон Стерджесс, погибшей в британском Эймсбери от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в прошлом году, написал президенту России Владимиру Путину письмо с призывом позволить британским следователям допросить подозреваемых в использовании "Новичка" российских граждан.

Цитаты из письма 20-летнего Эвана Хоупа приводит газета The Daily Mirror.

"Британская полиция считает, что по крайней мере двое российских граждан несут ответственность за гибель моей матери, но они, как кажется, находятся под защитой вашего государства. Я призываю вас, как человека: позвольте нашим полицейским допросить этих людей в связи с убийством моей матери. Она, в конце концов, заслуживает справедливости", – пишет он.

44-летняя Дон Стерджесс умерла в июле 2018 года спустя несколько дней после контакта с "Новичком". Британская полиция считает, что речь идет об остатках того же самого вещества, которым в марте того же года в соседнем Солсбери были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия (они выжили после долгого лечения). В отравлении обвиняют предполагаемых агентов российской военной разведки – Анатолия Чепигу (он же Руслан Боширов) и Александра Мишкина (он же Александр Петров).

При этом сам Путин осенью прошлого года утверждал, что "Боширов" и "Петров" – гражданские лица, не имеющие к отравлению Скрипалей никакого отношения. В тот же день оба подозреваемых дали интервью телеканалу RT, в котором заявили, что являются предпринимателями и приезжали в Солсбери как туристы. С тех пор они ни разу не выходили на связь.

4 марта исполняется год со дня отравления Сергея и Юлии Скрипаль.